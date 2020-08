𝐀𝐜𝐪𝐮𝐚 𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚: 𝐥𝐞 𝐬𝐟𝐢𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨 venerdi’ a Udine presso il circolo nuovi orizzonti

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

๐€๐œ๐ช๐ฎ๐š ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฆ๐š: ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐Ÿ๐ข๐๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ž๐œ๐จ๐ฅ๐จ questo il titolo dell'incontro che si svolgerร venerdi'ย prossimo a Udine presso il Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3 โ€“ Rizzi Udine) ore 18,30. L'iniziativaย ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ tra Circolo Nuovi Orizzonti Arci Udine Rizzi e CeVI Centro di Volontariato Internazionale vuole offrire una riflessione su come tutti noi percepiamo e viviamo una risorsa preziosa โ€“ e scarsa โ€“ come lโ€™acqua.

Interverrร Salvatore Altiero, attivista e giornalista freelance in campo ambientale che ha curato per A Sud Onlus la pubblicazione โ€œCrisi ambientale e migrazioni forzate. Lโ€™ondata silenziosa oltre la fortezza Europaโ€œ.ย Si parlerร anche di conflitti per l'acqua e di cooperazione internazionale in Bolivia.

L'appuntamento fa parte del programma UDINESTATE Con il contributo del Comune Di Udine

Si ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ƒ๐‘ ๐ธ๐‘๐‘‚๐‘‡๐ด๐‘๐ผ๐‘‚๐‘๐ธ ๐ธ' ๐‘‚๐ต๐ต๐ฟ๐ผ๐บ๐ด๐‘‡๐‘‚๐‘ ๐ผ๐ด! ๐ผ๐‘›๐‘ฃ๐‘–๐‘Žndo ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘™ ๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘–@๐‘”๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘™.๐‘๐‘œ๐‘š ๐‘œ ๐‘ข๐‘› ๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ 342-1603107, ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘–๐‘™ย proprio ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ