10 giorni di musica, mercatini, folklore e artigianato per il ferragosto sappadino

Sappada si prepara al Ferragosto con una lunga serie di eventi. Giovedì 10 agosto nella centrale piazza Palù arriva il mercatino “Campagna amica in tour, le tappe del cibo giusto”, una manifestazione promossa da Coldiretti Fvg e Campagna Amica che mira a far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana; un’occasione per i turisti per vivere un giorno tra le aziende agricole e i loro prodotti e assaggiare del buon cibo a kmzero. Venerdì 11 prende il via in località Eibn la PlodarFest, festa della birra a cura del gruppo Folkloristico Holzhockar. Ad inaugurare l’appuntamento, che giunge alla sua 8^edizione, la sfilata alle 17 lungo il centro del paese con la banda di Sappada, i Rollate, maschere tipiche del carnevale locale e i ballerini in costume tradizionale, con partenza dal ponte Muhlbach. Per 5 giorni musica, gastronomia e appuntamenti ludici. Il 13 agosto, piazza Palù ospiterà un mercatino ligneo con artigiani e scultori provenienti da tutto il nord Italia. Il giorno di Ferragosto , oltre alla festa della birra, a Sappada sarà protagonista anche la musica del duo flauto e chitarra composto da Manuel Chiappin e Matteo Chiodini, in concerto nella chiesta di Santa Margherita alla 20.45. Chiude la settimana di Ferragosto il festival internazionale del Folklore: ospiti degli Holzhockar ci saranno gruppi folk provenienti dagli Stati Uniti, Slovenia, Austria e Ungheria. Info su www.sappadadolomiti.com