10mila passi di salute. Venerdì inaugurazione a Talmassons (Ud)

Venerdì 26 settembre, alle 17, a Talmassons, sarà inaugurato il nuovo percorso "Talmassons tra storia, arte, cultura e natura", in attuazione del progetto regionale "FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute" (2019-2025), sostenuto dalla Regione, Direzione centrale Salute, attuato e coordinato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine e PromoTurismoFVG. Attualmente aderiscono ben 132 Comuni (su 215) per 121 percorsi dislocati in tutta la Regione. Il ritrovo sarà a Talmassons, in via Cesare Battisti, 9, vicino al nuovo cartellone del progetto FVG IN MOVIMENTO.

L’iniziativa è organizzata Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Talmassons e Federfarma FVG. Il programma prevede i saluti del sindaco, Fabrizio Pitton; del presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli e della segretaria regionale di Federfarma Fvg, Paola Antonaz. Seguiranno gli interventi di Andrea Iob del Dipartimento di prevenzione di ASUFC sul “Piano regionale della Prevenzione – Comunità attive”, Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, sui principali risultati del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019 -2025)”. Infine, il percorso “Talmassons tra storia, arte, cultura e natura”, sarà presentato da Roberto Grassi, assessore al bilancio e urbanistica di Talmassons. Seguirà una passeggiata conoscitiva, aperta a tutti i cittadini insieme alle associazioni locali e ai gruppi di cammino. In caso di forte maltempo la passeggiata sarà rinviata.

Il percorso “Talmassons tra storia, arte, cultura e natura” parte dall’area dell’ex scuola elementare Valussi. Da qui si raggiunge la pista ciclopedonale verso Flambro, con i resti del portone monumentale di Villa Savorgnan e il “Biotopo di Flambro”, la più vasta area di vegetazione umida d’acqua dolce della regione, che fa parte delle Risorgive dello Stella, visitabile lungo un itinerario che ha come punto di riferimento il settecentesco Mulino Braida. Sulle facciate delle case del centro di Talmassons si ammirano 14 affreschi devozionali, dal XVIII al XX secolo, opera dei “madoneri”. Tra essi spicca quello firmato da “Suculinus pinxit” nel 1760. In piazza Vittorio Emanuele II si incontra il Teatro dei Piccoli, oggi centro civico, con monumenti dedicati a figure locali, e la Pieve di Santa Maria Annunziata. Il cammino prosegue all’ex essiccatoio di Flambro, alla vecchia latteria e alla chiesetta campestre di S. Antonio (1700), immersa tra gelsi, per poi rientrare in centro e concludersi davanti all’ex Municipio, oggi biblioteca civica, e alla storica latteria del paese.

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto e su tutti i percorsi https://federsanita.anci.fvg.it/progetti

e https://www.facebook.com/FVGinMovimento10milapassidisalute