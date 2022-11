“Ottobre 1922” – quando gli italiani iniziarono a perdere la libertà. Iniziativa con Federico Fornaro a Tavagnacco

Nel libro “Il collasso di una democrazia (l’ascesa al potere di Mussolini 1919-1922)”, Federico Fornaro indaga i limiti dell’azione tattica e strategica della sinistra, che assieme a quelli delle classi dirigenti liberali e cattoliche permettono di rileggere quegli anni cruciali della storia nazionale. Uscita nominalmente vittoriosa, ma di fatto stremata, dalla prima guerra mondiale, l’Italia attraversò – esattamente cento anni fa – un periodo di forte turbolenza politica e sociale. Impoverita, percorsa da fermenti popolari diffusi, la nazione si affacciò nel 1919 alle urne per il primo voto postbellico. Il risultato fu un terremoto politico: i liberali, che prima della guerra erano la forza egemone del Parlamento, ne uscirono fortemente ridimensionati, mentre popolari e socialisti conquistarono 256 seggi su 508. I Fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini non ottennero neppure un parlamentare. Solo tre anni dopo, in un paese percorso dalle violenze dello squadrismo fascista, Mussolini prendeva il potere e avviava il disfacimento del sistema democratico del paese con l’instaurazione di una dittatura che sarebbe durata vent’anni. Come poté una democrazia collassare in maniera così repentina? Quali furono le ragioni di una tale disfatta? Se ne parlerà lunedì prossimo 7 novembre nel corso dell’evento organizzato da CNA pensionati, Anpi di Tavagnacco e Associazione “L’altro pensiero” alle ore 18.00 un incontro sul tema “Ottobre 1922” – quando gli italiani iniziarono a perdere la libertà –. L’incontro nel quale fra gli altri sarà presente l’autore del volume si svolgerà presso la sala della sede CNA pensionati di Feletto Umberto via 4 novembre n. 92

Giuseppe Del Fabbro (CNA Pensionati)

Carlo Pegorer (ANPI Tavagnacco)

Andrea Zuccolo (L’altro pensiero)

Prof. Flavio Fabbroni – storico

On. Federico Fornaro – autore del libro “Il collasso di una

democrazia (l’ascesa al potere di Mussolini 1919-1922)” – Bollati

Boringhieri Editore. Fornaro è stato eletto deputato il 25 settembre scorso nella lista Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista alla Camera (in quota Articolo Uno).

