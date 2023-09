Nell’ambito di Vicino Lontano Mont, sabato prossimo 16 settembre alle 17.00 a Forni Avoltri in piazza ex latteria (in caso di pioggia nella sala cinema comunale) tavola rotonda dal titolo “Dagli Appennini alle Alpi. Montagne vuote” dibatteranno Marco Breschi, Marco Bussone, Maurizio Ferrari e Jacopo Sporzi. Modererà l’incontro Maurizio Jonico