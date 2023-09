Tre giorni, tre valli e cinquanta eventi per vivere e conoscere la realtà delle Dolomiti Friulane. Appuntamento da venerdì 22 a domenica 24 settembre in Valcellina, Val Tramontina e Val Colvera, con il Festival Assaggi Passaggi Messaggi organizzato dalla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio.

Sono otto i comuni coinvolti dal ricco programma ( Erto e Casso, Barcis, Claut, Cimolais, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Frisanco e Meduno) che si suddivide in tre tipologie di esperienze, ovvero Assaggi, degustazioni di prodotti tipici e laboratori di cucina per scoprire il vero sapore delle valli, Passaggi, visite guidate ed escursioni naturalistiche, storiche e culturali per attraversare il territorio in tutta la sua bellezza, e, infine, Messaggi, esperienze insolite e inaspettate per chi ama mettersi in ascolto e lasciarsi sorprendere.

“Il Festival si colloca nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – spiega il Presidente della Magnifica Comunità Dino Salatin – rappresenta un’occasione per valorizzare questi splendidi luoghi, poco conosciuti, ma di grande potenzialità. La Magnifica Comunità ha voluto puntare al lavoro di gruppo, coinvolgendo esercenti e operatori del territorio, i quali hanno risposto con entusiasmo, proponendo iniziative turistiche di grande fascino.

Lo sviluppo della Magnifica Comunità si basa non su iniziative singole, ma su un progetto condiviso da tutti gli stakeholders affinché queste iniziative siano un volano per la crescita economica e sociale di comunità e territorio.”

Cinquanta eventi in tre giorni per esperienze uniche da condividere con gli amici, con la famiglia, con i bambini: ci sono le escursioni, le visite guidate ai borghi e alle meraviglie naturali, le degustazioni e le colazioni in fattoria, la caccia al tesoro, i laboratori e le attività creative per i più piccoli, il trekking con gli animali, i corsi di cucina con le erbe. E per chi vuole fermarsi a dormire durante il festival, sono oltre 15 le strutture aperte nelle valli.