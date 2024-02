Domenica prossima 11 febbraio 2024 alle ore 11,00 commemorazione in ricordo dei 23 partigiani osovani e garibaldini fucilati dai fascisti di Salò. La commemorazione si terrà presso la lapide che li ricorda, posta all’entrata del cimitero di Udine.

11 febbraio 1945

Alla porta est del cimitero di Udine, fucilati in 23 (due condonati per intervento del vescovo) per rappresaglia per l’assalto alle carceri del 7 febbraio: condannati dal Tribunale speciale per la sicurezza pubblica. Il plotone di esecuzione è comandato da un sottufficiale della MDT. Un questurino poi resta di guardia ai cadaveri.

I fucilati:

Bernardon Carlo (Cavasso Nuovo, 11.9.26), studente, partigiano Garibaldi Sud Arzino, nome di battaglia “Silo”.

Bernardon Michele (Cavasso Nuovo, 22.9.26), operaio, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Ettore”.

Bernardon Osvaldo (Cavasso Nuovo, 5.7.16), manovale, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Aquila”.

Bernardon Reno (Cavasso Nuovo, 20.4.26), manovale, partigiano Garibaldi Sud Arzino, nome di battaglia “Polo”.

Chinese Antonio (Resia 11.8.11), insegnante, partigiano NOVJ, Resianskij Btg. Clede Luigi (Gamel – Lubiana).

Dovigo Pietro (Noventa di Piave).

Giordano Attilio (Nimis, 30.5.19, res. a Tricesimo), studente, partigiano Garibaldi Natisone, Brg. Picelli, nome di battaglia “Bill”.

Hlede Luigi

Juri Lino(Buttrio 19.1.21) contadino, GAP, nome di battaglia “Olmo”

Lovisa Ferdinando (CavassoNuovo, 25.4.16), manovale, partigiano Garibaldi Sud Arzino, nome di battaglia “Guerra”.

Lovisa Mario Francesco (Cavasso Nuovo, 2.9.23), manovale, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Terribile”.

Manca Gesuino (Teralba – Cagliari, 3.3.17, residente a Cavasso Nuovo), manovale, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Figaro”.

Maraldo Fortunato (Cavasso Nuovo, 26.7.21), manovale, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Uragano”.

Maroelli Giovanni (Artegna, 10.9.23), meccanico, partigiano III Brigata Osoppo.

Parmesan Bruno (Venezia 14.4.24,) residente a Cavasso Nuovo, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Venezia”.

Petrucco Osvaldo (Cavasso Nuovo, 3.11.16), contadino, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Scarpa”.

Pontello Vincenzo (Cavasso Nuovo, 28.5.18), meccanico, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Fulmine”.

Pradolin Luciano (Tramonti di Sopra, 28.2.21), insegnante, comandante partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Goffredo”.

Serena Renzo (Cavasso Nuovo, 25.11.25), meccanico, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Julia”.

Stabile Renato (Aquileia, 11.8.25), operaio, GAP Garibaldi Friuli.

Tomaso Adelchi (Frisanco 25.3.21), artigiano, partigiano Garibaldi Sud Arzino.

Zambon Gino (Cavasso Nuovo, 14.3.26), operaio, partigiano Garibaldi Carnia, nome di battaglia “Garibaldi”.

Zambon Giovanni (Cavasso Nuovo, 30.7.1896), pavimentatore, partigiano I Divisione Osoppo, nome di battaglia “Vico”.

PROGRAMMA

11.00 Posa di una corona d’alloro al cippo in

via Galilei 77 dedicato alla memoria di

Mario Cesca “Napa”, fucilato dai

nazisti il 24 settembre 1944

a seguire

Deposizione di corona alla lapide

all’entrata al cimitero di Udine

Interventi di

Alberto Felice DE TONI

Sindaco della Città di Udine

Orazione ufficiale di

Roberta NUNIN

Presidente Commissione PP.OO. di

Udine, Comitato Provinciale ANPI