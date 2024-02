Questa sera a udine incontro pubblico by M5s sulla violenza di genere

Il Gruppo Territoriale di Udine del Movimento 5 Stelle, ha organizzato un incontro pubblico sulla “Violenza di genere” che si terrà Giovedì 22 febbraio, presso il Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi a Udine dalle ore 20.00. Il delitto di Giulia Cecchettin, che ha colto l’attenzione dei media per settimane, ha messo un faro su questi episodi di cronaca, ma, purtroppo, non un freno. Il Movimento 5 Stelle è da sempre in prima linea per combattere il fenomeno, sempre più preoccupante, della violenza di genere( vedi codice rosso) Parteciperanno all’evento portando le loro professionalità ed esperienze acquisite nel campo del problema sociale, moderatrice della serata la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi, i seguenti illustri relatori:

– La Dott.sa Daniela Rosa, da sempre impegnata nel sociale e attualmente presidente dell’associazione “ Donne resistenti” e attiva nei programmi di informazione sulla problematiche in oggetto in progetti scolastici, avviati in vari istituti udinesi.

– L’Avv. Andreina Baruffini Gardini, professionista con studio legale che ha incentrato il proprio lavoro sul diritto della famiglia e le problematiche relazionali che si verificano al loro interno.

– L’ Avv. Silvio Albanese Rappresentante legale “ Gesif” associazione genitori separati per i figli. Svolge attività di volontariato in favore di tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza, responsabilità e partecipazione (o comunque sostengono questi principi) e cercano quindi di mantenere un rapporto adeguato con i figli.

– Il Dott. Calogero Anzallo, medico psichiatra e psicoterapeuta, già fondatore dell’associazione “InterPares” di Trieste ( associazione che si occupa di contrasto di violenza di genere) e ora coordinatore dello Sportello Autori di Violenza dell’ Azienda Sanitaria ASUFC.