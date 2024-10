FriuliSera della mostra su Jacovitti al Paff di Pordenone ne avevamo parlato dal giugno scorso, ora la mostra è arrivata alla sua conclusione ed è stata un successo. In sostanza al Palazzo del Fumetto la mostra “Jacovitttti come non lo avete mai visto” è stata visitata da ben 11 mila persone durante il periodo di apertura dal 6 giugno al 13 ottobre scorso.

“Questo dato rappresenta un risultato assolutamente positivo, frutto del lavoro di squadra che ha reso la mostra unica e irripetibile – ha commentato il presidente del Palazzo del Fumetto, Marco Dabbà -. Il nome di Benito Jacovitti, a oltre cento anni dalla nascita, continua a suscitare in molti di noi un sentimento di gioia e nostalgia che è stato sicuramente uno dei motivi di una così importante affluenza. Allo stesso modo, i molti giovani e bambini che hanno visitato la mostra hanno potuto conoscere e scoprire un genio del fumetto italiano e internazionale”.

Ora la squadra di allestitori del Palazzo del Fumetto è già al lavoro per disallestire l’esposizione e preparare la successiva, che sarà inaugurata il 7 novembre prossimo: Tre Allegri Ragazzi Morti EXPO, la mostra sui 30 anni della famosa band pordenonese.

Nel frattempo, fino al 6 novembre, il biglietto d’ingresso è a prezzo ridotto a 4 euro con il quale è possibile visitare le mostre attualmente in corso: l’esposizione permanente sulla storia del fumetto attraverso i formati editoriali (le visite guidate si tengono il sabato e la domenica alle 16.00), Il viaggio di Bilbo con il racconto dello Hobbit a fumetti realizzato da David Thorne Wenzel, Extra_, la mostra curata dagli studenti di Grafica e Comunicazione dell’Isis di Sacile e Brugnera.

Completa la rassegna di mostre attualmente in corso l’esposizione che si trova al Best Western Plus Park Hotel di via Mazzini, sulle tavole tratte dall’albo “Turismo a Fumetti” ambientato nelle Valli del Natisone e Doberdò.