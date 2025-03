Presidio pro Palestina ieri pomeriggio a Udine

Si è svolto ieri a Udine un presidio pro Palestina a cui, secondo gli organizzatori, hanno partecipato più di 400 persone. In una nota oltre a rimarcare il successo dell’iniziativa il comitato per la Palestina di Udine ricorda che “quest’anno dal 21 al 30 marzo si ricorda l’ISRAELI APARTHEID WEEK, che promuove iniziative volte a denunciare il regime di oppressione e discriminazione messo in atto da Israele nei confronti della popolazione palestinese… Numerose associazioni palestinesi hanno lanciato nel 2005 una campagna di boicottaggio (BDS) rivolta alle istituzioni e alle persone di tutto il mondo, affinché si interrompano i rapporti militari ed economici con lo stato di Israele”.