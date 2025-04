“Rumore Bianco” è il nome di una nuova collana dedicata alla narrativa italiana by Bottega Errante Edizioni

Il rumore bianco è un suono che contiene tutti i suoni possibili . Senza picchi, senza pausa. Un sottofondo continuo, costante, uniforme. Il fruscio di una radio non sintonizzata, il vento tra le foglie, il soffio di un’aspirapolvere, la risacca del mare. Un suono che sembra vuoto eppure contiene tutto. Per Bottega Errante Edizioni è il nome di una nuova collana dedicata alla narrativa italiana, che vuole raccontare attraverso la fiction mondi diversi, storie che si mescolano come rumori dentro lo stesso flusso. Narrazioni plurali e forti che raccontano l’entusiasmo per nuove utopie, il viaggio dentro e fuori di sé, le nostalgie private, il desiderio di libertà, i piccoli gesti di resistenza, le traiettorie di chi cerca un altrove. La grafica della collana rispecchia questa idea: illustrazioni a piena pagina, linee essenziali, colori in contrasto e ricchi di grana. Un’identità chiara per libri pieni di carattere e personalità, che si fanno notare, ma con l’eleganza di chi sa giocare con il tono della voce.

Nel 2025 usciranno nove titoli . I primi tre li potete già sfogliare in libreria:

• Paolo Patui Contro. Dieci storie minime di sport

• Emiliano Cribari Soltanto d’estate. Un viaggio tra case amate, perse e dimenticate

• Renzo Brollo , Gli acquanauti

Arriveranno poi Michele Marziani Il bandito; Pierluigi Sabatti Infanzia Triestina ; Elena Garbarino Il ballo delle acciughe; Paolo Pasi L’albergo del tempo sospeso; Alessandro Tasinato Il funerale dell’esperto ambientale e Andrea Mella Nostra signora della frontiera .