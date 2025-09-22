Gli operai e la barca.

I lavori sono finiti, la barca è pronta, nei prossimi giorni si svolgerà la consegna………. in attesa e utile ricordare la consegna delle ultime BARCHE, un concentrato di materiali, di tecnologie, di bellezza, di opere d’arte, di lusso, di offerte uniche, che indicano le classi che possono scegliere e godere le albe e i tramonti patinati. Intere pagine e servizi della stampa locale, richiami da parte di quella nazionale, presentazione con mille selezionati, migliaia di messaggi. Nessuna parola, anche a livello locale, su chi aveva progettato e costruito il prodotto, resi fantasmi. Le persone e il lavoro manuale, le professionalità, le conoscenze, le esperienze, le passioni, il lavoro di squadra fatto a regola d’arte, il lavoro pesante, pericoloso, nocivo, il mancato riconoscimento del merito giusto, non citati. E stato come cancellare la fase che va dall’acquisto alla consegna, cioè tutto. Fatta la consegna delle navi ci si dimentica in pochi giorni, a dimostrazione che queste opere sono di passaggio, mentre i lavoratori esistono e sono la sicurezza per la continuità, il valore che rimane. Molto è cambiato in città, dalla festa quando veniva acquisita o consegnata una barca ad oggi che c’è un sentire in silenzio, un imbarazzo solo a parlare, quasi un subire a testa bassa, un distacco. Le conseguenze dei vuoti, dei ritardi, del becero populismo hanno intaccato la città tutta nella fiducia e nella speranza, senza luci, colori e diventata fredda. Una assurda spirale, dove, chi produce il capitale non partecipa al tavolo che decide la redistribuzione della ricchezza, dai lavoratori prodotta. Mentre le classi si confermano, le diseguaglianze si ampliano.

I “Maestri del mare” sono “il Capitale umano come patrimonio di capacità, competenze e conoscenze, sono il valore su cui investire per costruire il domani della Impresa e del Paese” parola di Confindustria Alto Adriatico nel settembre 2024. Un cambio di strategia, voglio pensare che sia questo il progetto, ambizioso e affascinante. Se ho capito bene: i lavoratori messi al centro, immediatamente più esterno il prodotto, poi l’obbiettivo e il modo per raggiungerlo. Quindi, un percorso di appartenenza che parte dal giusto salario di fine mese, dalla protezione della salute e della sicurezza come spina dorsale del futuro sviluppo, ma passa anche dal riconoscimento del loro ruolo nella costruzione del prodotto, nel progetto, nelle motivazioni. Tutte le fabbriche sono fatte di persone, macchine e muri, il punto che va sviscerato è quante sono fatte realmente di persone. E qui nasce una domanda: perché i lavoratori non trovano difensori naturali e spontanei che li proteggono, perché non si forma un soggetto sociale che li sostiene, perché l’Azienda che ha usufruito dei maggiori benefici, dalle lotte memorabili dei lavoratori per salvare il settore e l’azienda, benefici dal lavoro svolto, e ferma sullo sfruttamento, e non applica la responsabilità sociale. Basta scegliere tra lavoro e salute, ci vogliono entrambe le cose, tutto, perché tutto viene dato. La consegna della barca diventi un’opportunità per riconoscere il giusto ruolo dei lavoratori, si chiama rispetto. Se il capitale umano è un patrimonio, questo, va salvaguardato anche “fuori” le mura, nella responsabilità dell’evoluzione del territorio, in rapporto con enti istituzionali preposti: la convivenza, la sanità, la casa, la scuola, la lingua, lo sport, il rispetto dei diritti e doveri, il cambio generazionale. Un passaggio epocale che va guidato con responsabilità, con intelligenza, con visione, travasando il patrimonio di capacità e competenze dalle navi alla città del futuro, per il loro benessere. Monfalcone diventi la città dei “Maestri del mare”.

Luigino Francovig