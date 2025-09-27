A Udine raccolta di firme per la distribuzione diffusa dei migranti nei 215 comuni della Regione

Continua la raccolta firme da parte del Circolo Mansi ed Europa Verde, per chiedere a Regione e Prefetto e Sindaco la distribuzione dei migranti nei 215 comuni della Regione. Si legge in una nota degli organizzatori della raccolta firme: “Le attuali politiche migratorie consistono effettivamente in ‘ammucchiare’ i migranti quasi fossero merci, anziché persone che invece andrebbero accolte e integrate degnamente. Così facendo non si fa altro che creare problemi alla buona convivenza, e di fatto indisponendo gli stessi cittadini”. Ad oggi sono state raccolte 214 firme.