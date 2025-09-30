Gaza: Scontro in Consiglio regionale Fvg fra maggioranza (ripiegata su posizioni trumpiane) e le opposizioni pro riconoscimento dei diritti palestinesi

Duello a colpi di mozioni tra i due campi politici sulla guerra a Gaza e il futuro della Palestina. Ai testi già da tempo calendarizzati di Serena Pellegrino (Avs) e Rosaria Capozzi (M5S), che chiedevano da una parte il riconoscimento dello Stato di Palestina e dall’altra la sospensione dei rapporti di cooperazione tra Friuli Venezia Giulia e Israele, si è aggiunta una terza mozione, presentata d’urgenza dai capigruppo del Centrodestra, al punto da far slittare di un’ora l’avvio dei lavori pomeridiani del Consiglio regionale.

La Maggioranza si è trovata d’accordo nel chiedere al Governo di “proseguire sulla strada indicata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni” e di “sostenere pienamente il processo previsto dal Piano statunitense per arrivare a una pace vera e duratura”. Il Centrodestra ha quindi fatto valere i suoi numeri in aula, approvando il documento dei suoi capigruppo (con Pd e Patto-Civica che non hanno partecipato al voto, al contrario di Open, Avs e M5S che l’hanno respinto) e bocciando quelli dei gruppi di minoranza.

Il Centrosinistra ha chiesto inviano di rinviare la discussione sulla mozione di Maggioranza, con l’argomento che “il piano Trump non è ancora noto nei suoi dettagli”, mentre le prime firmatarie delle mozioni hanno cercato di portare l’Aula dalla loro parte. Pellegrino ha ricordato le prese di posizione contro Netanyahu da parte di organismi come la Corte penale internazionale, accusando il Governo italiano “di porsi come fanalino di coda rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina”. Capozzi invece ha chiesto che “il Fvg non continui la collaborazione con enti israeliani mentre è in corso un conflitto armato unilaterale: la nostra regione ospita poli industriali e imprese che direttamente o indirettamente producono componenti a usi militari”.

Chiarissima la posizione di Open Sinistra Fvg, il consigliere Furio Honsell che ha definito quel che avviene a Gaza “il più grande crimine contro l’umanità dai tempi della seconda guerra mondiale”, definendo la mozione del Centrodestra “un atto di furbizia legislativa”. Hosell ha poi emesso una nota stampa che spiega: “abbiamo sottoscritto entrambe le mozioni presentate dall’Opposizione che seppur tardivamente, riconoscevano e denunciavano il genocidio compiuto dall’esercito di Israele a Gaza a partire dal 7 ottobre. Abbiamo invece votato contro la mozione strumentale presentata dalla maggioranza un istante prima della discussione di queste due mozioni che invece erano state calendarizzate da mesi. Il tema oggi era in primo luogo etico, ovvero riconoscere che non è accettabile che dopo la guerra contro i civili che abbiamo visto perpetrare con tanta ferocia nel ventesimo secolo non si sia imparato nulla. E si continuino a contare migliaia di morti innocenti a Gaza nell’indifferenza dell’occidente fino a pochi mesi fa. Purtroppo figure politiche come il presidente Fedriga, continuano inspiegabilmente a non riconoscere questi crimini contro l’umanità compiuti da Israele”.

“L’obiettivo oggi – ricorda Honsell – era anche quello di esprimere quanto tutta l’opinione pubblica ormai sente, relativamente alla necessità del riconoscimento dello Stato di Palestina. La mozione di Calligaris invece parlava di un sostegno generico al piano Trump-Blair per Gaza, i cui dettagli non erano noti nemmeno al proponente. Votare a favore di una mozione così vaga non aveva nessun senso”.

Nel corso della discussione è toccato invece ad Antonio Calligaris, capogruppo della Lega, esporre la posizione dei gruppi di Maggioranza, convinti che “il piano di pace statunitense rappresenti una vera svolta, appoggiata da quasi tutti i Paesi arabi e dalla stessa Autorità palestinese”. Calligaris ha anche ricordato che “il Governo italiano sostiene da sempre gli sforzi per far finire la guerra ed è il primo tra i Paesi non musulmani negli aiuti ai cittadini di Gaza. E il presidente della Giunta – ha aggiunto il capogruppo leghista replicando alle considerazioni sul “silenzio” del governatore Fedriga espresse dal Centrosinistra – ha dato il via libera all’accoglienza e all’assistenza sanitaria nei nostri ospedali dei bambini coinvolti nel conflitto”.

I toni di contrapposizione tra i due poli si sono ulteriormente alzati nel corso della discussione generale. Nicola Conficoni (Pd) ha accusato Fedriga di “non aver mai detto una parola chiara sull’operato di Netanyahu” invitandolo a “uscire dall’ambiguità rispetto alle azioni di un Governo di cui sembra essere un fiancheggiatore”.

La dem Laura Fasiolo ha poi parlato del “contagio mimetico dell’indifferenza, che abbiamo il dovere di arginare”, rimarcando come la mozione Pellegrino “sia una grande occasione di impegnarsi per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”. Il collega del Pd Francesco Russo ha invece riportato i riflettori sul presidente Fedriga, invitandolo “a esprimersi in modo univoco su un tema che è molto più grande di noi. Quest’Aula non ha poteri reali ma può interpretare il pensiero dei cittadini, che condannano sia l’attacco di Hamas sia l’esagerata reazione di Israele”.

Giulia Massolino (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) ha parlato di “crisi umanitaria sotto gli occhi di tutti”, invitando i colleghi “a non limitarsi all’indignazione”, mentre il capogruppo Massimo Moretuzzo ha insistito sulla posizione di Fedriga, “dal quale non è venuta alcuna parola di condanna su Netanyahu, ma piuttosto la considerazione che chi denuncia Israele rafforzerebbe la posizione di Hamas”. Dissociandosi dai toni di alcuni consiglieri di Opposizione, Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga presidente, si è invece detto convinto che “in troppi utilizzino questa situazione per fini poco nobili: stiamo attenti ai venti di guerra e ai termini che usiamo”.

È stato lo stesso Fedriga a chiudere il dibattito, prima delle repliche dei relatori e del voto, in un clima politico sempre più acceso e con frequenti interruzioni da parte dei consiglieri di minoranza. Il governatore ha difeso con forza le sue posizioni, accusando il Centrosinistra “di non aver nemmeno scritto che Hamas non deve governare. E non è possibile che una forza terroristica continui a usare i cittadini come scudi umani”. Il presidente della Regione ha poi invitato a “non semplificare questioni complesse” accusando “chi alimenta lo scontro sulla partita di calcio tra Italia e Israele” di “fare indirettamente il gioco di Hamas”.

GAZA. MORETUZZO (PAT-CIV): FEDRIGA NEGA CRIMINI DEL GOVERNO ISRAELIANO

“Il Consiglio regionale oggi ha perso un’occasione per prendere una posizione netta rispetto alla situazione drammatica che si sta vivendo in Palestina. La Maggioranza ha cercato di rifugiarsi in una mozione last minute basata sulle notizie che si stanno rincorrendo in queste ultime ore e rifiutandosi di posticiparne la votazione per trovare una posizione condivisa all’interno dell’Aula”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo.

“La verità è che il presidente Fedriga su questo tema ha tenuto una posizione indifendibile, resa manifesta dagli interventi degli stessi consiglieri di maggioranza che hanno ricordato le parole di condanna delle azioni israeliane espresse dal Governo italiano. Parole di condanna che invece dalla Giunta del Friuli-Venezia Giulia e dal suo presidente non sono mai arrivate – continua Moretuzzo – riteniamo sia corretto continuare a impegnarsi per sostenere la mobilitazione a favore del cessate il fuoco e di una pace giusta: noi continueremo a fare la nostra parte”.

GAZA. PELLEGRINO (AVS): IRRICEVIBILE MOZIONE URGENTE DEL CENTRODESTRA

“Irricevibile la richiesta del presidente della giunta regionale quando ha chiesto il ritiro della mozione a mia prima firma e supportata da tutta la minoranza. Le provocazioni del presidente, che non ha cercato alcuna occasione per promuovere la pace, sono state respinte e rimandate al mittente. Appaiare all’ultimo momento una mozione ex novo per promuovere un ipotetico quanto ancora fumoso piano Trump e Blair, a cui neppure Netanyahu ha dato il placet, equivale a ricercare lo scontro e risulta demagogico e arrogante.”

Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della discussione delle mozioni presentate in Consiglio regionale sul Medio Oriente.

“Se le drammatiche notizie che giungono da Gaza non fossero vere – incalza Pellegrino – non si capisce come mai nelle scorse settimane il governo di Israele abbia revocato il visto di entrata ad alcuni parlamentari italiani, fra cui esponenti di AVS. Voglio rammentare che dal 7 ottobre 2023 sono almeno 245 i giornalisti e gli operatori che sono morti per cercare di suggellare con inchiostro e telecamere il genocidio che si sta perpetrando a Gaza, a cui vanno aggiunti gli oltre 400 feriti e quanti sono stati rinchiusi nelle carceri israeliane. Ho ricordato – conclude l’esponente Rosso Verde – che in Italia esiste una legge, la 115 del 2016 che ha introdotto il reato di negazionismo. È assurdo quanto sta accadendo oggi in Palestina, un atto chiaro di sterminio, così come è indifendibile la connivenza nonostante l’evidenza conclamata dai più alti organi di garanzia internazionale.”

GAZA: CONFICONI-RUSSO (PD), DA FEDRIGA ANCORA SILENZIO SU NETANYAHU

«Il presidente Fedriga non poteva fare di peggio sul conflitto in Medio Oriente restando ancora in silenzio sul deplorevole operato del governo Netanyahu: così facendo ha perso un’occasione per essere garante di una posizione unitaria a favore della pace, davanti al dramma di Gaza». Lo affermano i consiglieri regionali Nicola Conficoni e Francesco Russo intervenuti nel dibattito sulle mozioni discusse oggi in Aula.

«In questi mesi abbiamo ribadito in modo fermo la condanna del terrorismo di Hamas e chiesto alla maggioranza di unirsi a noi nell’esprimere un altrettanto ferma condanna dell’operato del premier Netanyahu che è stato giudicato dalla Corte penale internazionale in modo criminale». Purtroppo, continuano Conficoni e Russo «anche in questa occasione il presidente Federica ha perso l’occasione di rimettersi in sintonia con quello che pensa la maggioranza dei cittadini della nostra regione, che è contro ogni estremismo, quello di Hamas e quello di Netanyahu la cui disumana reazione è sfociata in un genocidio certificato anche dall’Onu. Accanto ai necessari aiuti alla popolazione inerme colpita dalle bombe e dalla fame, è importante riconoscere tempestivamente lo Stato di Palestina per risolvere in modo duraturo il conflitto e così contrastare il terrorismo e l’antisemitismo».