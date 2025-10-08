Sabato iniziativa del comitato di cittadinanza attiva “Udine Sud Respira!”

Il portavoce del comitato di cittadinanza attiva “Udine Sud Respira!” che unisce due quartieri di Udine: Udine Sud e Cussignacco, nato, si legge, per impedire l’ulteriore avanzata di cemento, asfalto e inquinamento veicolare nella zona Partidor ha indetto per sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 11.00, un’incontro pubblico presso via Dei Tre Galli, tra il comitato di cittadinanza attiva e gli abitanti del quartiere e di Udine, con l’’intervento del Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, il consigliere comunale Mansi. Si parlerà del nuovo camminamento ciclopedonale già approvato (tra via Nodari/Lupieri, via dei Tre Galli/Partidor e via Longarone) e della richiesta di creare un bosco urbano sui terreni agricoli incolti attraversati dal camminamento e del progetto, invece, di costruirci sopra dei giganteschi impianti fotovoltaici. Infatti dopo la sede SAF, il gigantesco centro logistico, la prossima nuova sede della Protezione Civile, è in progetto un gigantesco impianto fotovoltaico, proprio dove i cittadini vorrebbero un bosco urbano.