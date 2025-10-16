Battute finali per il progetto BeyondSnow per la montagna. Obiettivo mantenere l’attrattiva per residenti e turisti

Dopo tre anni il progetto BeyondSnow sta volgendo al termine. Il progetto mirava ad aumentare la resilienza socio-ecologica delle piccole destinazioni turistiche di piccole dimensioni, situate a media altitudine, per consentire loro di mantenere la propria attrattiva per residenti e turisti. BeyondSnow prevedeva l’elaborazione congiunta di nuovi percorsi di sviluppo sostenibile, processi di transizione e soluzioni attuabili all’interno di specifiche aree di lavoro pilota dislocate in sei Paesi alpini. Ora anticipando la chiusura definiva dei lavori che avverrà il 31 ottobre 2025, lo scorso 23 settembre si è tenuta a Torino la conferenza conclusiva. Tutti i partner di progetto hanno presentato i risultati ottenuti dalla collaborazione trasversale tra i diversi Paesi all’arco alpino. Le varie aree pilota hanno presentato le azioni concretizzate grazie al finanziamento europeo e le strategie di transizione da adottare nel lungo periodo. All’evento del 23 settembre sono stati coinvolti anche diversi attori che hanno sottolineato l’importanza di quanto raccolto dal progetto e quanto si possa ancora fare nei prossimi anni grazie ai risultati prodotti da BeyondSnow. In primo luogo, Sonia Cambursano, consigliera alla montagna per la Città metropolitana di Torino, ha accolto tutti i partecipanti alla conferenza sottolineando l’importanza di creare reti di collaborazione tra diverse regioni montane. In seguito Marco Gallo, delegato della regione Piemonte alle politiche per la montagna, ha parlato di come questo percorso abbia trovato soluzioni condivise, necessarie per i territori di montagna, ad esempio un marcato approccio alla destagionalizzazione. Marco Bussone dell’UNCEM ha espresso viva soddisfazione nel vedere realizzato con significativi risultati un progetto così importante e sensibile, sperando che ‘Oltre la neve’ possa proprio portare ‘Oltre’ ai vecchi sistemi di turismo ed economia in montagna verso soluzioni più sostenibili ed attuali. Anche Matteo Decostanzi dell’Autorità di gestione “Alpine Space” ha riconosciuto il grande lavoro svolto dal partenariato nel concludere le numerose attività previste. Infine, Massimo Lapolla di EUSALP, in collegamento da Bruxelles, ha confermato il grande successo di BeyondSnow.

Anche in Friuli Venezia Giulia il progetto terminerà il 31 ottobre con l’evento di chiusura del prossimo 20 ottobre presso la Casa del Popolo di Prato Carnico, organizzato dalla Comunità di montagna della Carnia, Ente partner, in collaborazione con il Comune di Prato Carnico. In tale sede verranno presentati i risultati e le riflessioni dei tre anni di lavoro a livello alpino, ma soprattutto locale, e sarà possibile valutare le prospettive future della valle e dell’intero comprensorio carnico.