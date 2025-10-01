159ª Festa della Polizia Locale: avvicendamento al comando nel corpo udinese

Giornata di celebrazione e passaggio di testimone per la Polizia Locale di Udine. In occasione della 159ª festa annuale del Corpo, si è tenuto l’avvicendamento ufficiale tra il comandante uscente Eros Del Longo, che lascia dopo sette anni di servizio, e il nuovo comandante designato Paolo Carestiato. Durante la cerimonia in Loggia del Lionello, il sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato dall’assessora a Polizia locale e sicurezza partecipata Rosi Toffano, ha sottolineato il valore istituzionale del lavoro svolto dal Corpo anche quest’anno: “Il Comune, attraverso la Polizia Locale, assicura un dovere istituzionale insieme a Questura e Prefettura per garantire la sicurezza in città. Udine è una città viva sotto molti aspetti, dagli eventi allo sport nazionale, e non va dimenticato che oltre ai suoi 100 mila abitanti, rappresenta un punto di riferimento per oltre 600 mila friulani. La collaborazione con tutte le forze dell’ordine è proficua e fondamentale. La Polizia Locale svolge un lavoro intenso, dalla presenza costante sul territorio alla gestione della viabilità, fino al presidio dei quartieri con nuove sedi e al controllo delle aree verdi. Questa 159ª festa della Polizia Locale è l’occasione per ribadire l’impegno del corpo per nell’interesse dei cittadini con grande senso di servizio e di dovere, ma anche con un nuovo spirito d’ascolto delle necessità e delle istanze degli udinesi. Voglio ringraziare l’assessora alla Polizia Locale e Sicurezza Partecipata Rosi Toffano per l’impegno quotidiano e rivolgere un saluto particolare al comandante Eros Del Longo che, in questi sette anni, ha saputo affrontare sfide complesse come l’emergenza Covid, il difficile periodo post-pandemico e l’evolversi complesso della società con professionalità e competenza”.

“La Polizia Locale ha compiti innumerevoli, dal controllo delle aree verdi al supporto alla Polizia di Stato per la sicurezza del territorio, alla gestione della viabilità”, ha evidenziato anche l’Assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano. “Ma nessuna istituzione, da sola, può garantire risultati senza la partecipazione attiva dei cittadini. Su questo principio abbiamo messo a punto importanti iniziative, come i consigli di quartiere partecipati e il protocollo di sicurezza partecipata, primi in Friuli Venezia Giulia a farlo – in cui la Polizia Locale è assolutamente coinvolta e punto di riferimento istituzionale. Il benessere della città dipende anche da ciascuno di noi. Oggi salutiamo con gratitudine il comandante Eros Del Longo, che ha guidato il Corpo con passione e innovazione, e diamo il benvenuto al nuovo comandante Paolo Carestiato, certi che saprà onorare il motto della Polizia Locale: “Ars nostra, vis urbis – il nostro lavoro è la forza della città”.

Encomi e riconoscimenti

La cerimonia è stata anche occasione per consegnare encomi e medaglie al personale distintosi per professionalità e senso del dovere.

Encomio semplice agli agenti Andrea Cecotti e Gianmarco Pietrangelo, che durante un controllo stradale hanno individuato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione europeo, conducendolo al carcere di via Spalato. Un intervento definito nelle motivazioni ufficiali del conferimento come un “chiaro esempio di acume investigativo e tenacia operativa”.

Encomio semplice all’assistente Enrico Bolzicco e all’agente scelto Rita Pannullo, che durante un’operazione di perlustrazione in Borgo Stazione hanno individuato e bloccato un giovane, recuperando sostanze stupefacenti e riportando ordine in un’area sensibile della città. Un “chiaro esempio di coraggio e determinazione nell’espletamento dell’attività di servizio”.

Encomio semplice al commissario aggiunto Maria Giuseppa Florio e al vice ispettore Nicola Pasquili, che hanno contribuito all’individuazione dell’autore di un incendio doloso nei pressi di un supermercato del centro storico, grazie a un’attenta attività investigativa e di osservazione. Riconoscimento per “capacità operativa sinergica e spirito di iniziativa”.

Sono state inoltre consegnate le medaglie di servizio, in particolare la Medaglia d’oro al comandante Eros Del Longo per oltre 35 anni in Polizia Locale. Per i 25 di servizio è stata invece consegnata la medaglia d’argento al commissario Daniela Rotolo, e ai vice ispettori Riccardo Colautti, Clara Metus, Cristina Cocetta e Vladimiro Saccomano.