Finalmente iniziato in Regione Fvg il percorso in favore del software libero

“Oggi in Consiglio Regionale, dopo numerosi tentativi e ben due proposte di legge, nell’arco di due legislature, presentate da noi, di Open Sinistra FVG, sono finalmente stati presentati i primi atti legislativi da parte della Giunta nella legge di stabilità, a favore del software libero, il cosiddetto “open source”. Gli emendamenti prevedono impegni progressivi per INSIEL e per la direzione dei sistemi informativi per migrare e produrre un software aperto. Il software aperto, non permette solamente grandi opportunità lavorative locali, non permette solamente di affrancarsi dalle costose multinazionali, ma assicura livelli di riservatezza e sicurezza che i software proprietari delle multinazionali non offrono. Auspichiamo che questa Regione, anche grazie a INSIEL possa sempre più essere leader in Italia per il software aperto.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere regionale di Open Sinistra FVG