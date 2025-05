18ª International SkyRace Carnia – 2ª Corsa delle Portatrici Carniche

Si lavora alacremente per la miglior riuscita della INTERNATIONAL SKYRACE CARNIA giunta alla sua 18° edizione che si svolgerà DOMENICA 15 GIUGNO 2025 a PALUZZA (UD) località Laghetti.

A fianco della classicissima International SkyRace Carnia, viene lanciata la 2° Edizione della CORSA DELLE PORTATRICI CARNICHE gara individuale più breve.

Sarà riproposto per entrambe le manifestazioni (SkyRace e Corsa delle Portatrici Carniche) il TRACCIATO già collaudato lo scorso anno sempre con partenza ed arrivo in Località Laghetti a Timau di Paluzza .

L’organizzazione dell’evento è in capo all’Unione Sportiva Aldo Moro ASD con il sostegno della Regione FVG, della Comunità di Montagna della Carnia, del Comune di Paluzza, di Fondazione Friuli.

Negli ultimi giorni si è passati alla TRACCIATURA DEL PERCORSO DI GARA grazie ad una squadra di atleti e volontari dell’Aldo Moro composta da circa 30 persone.

Per chi volesse già provarlo, il tracciato della CORSA DELLE PORTATRICI CARNICHE è quasi completo, fatta eccezione per i km in quota (Cima Pal Piccolo)dove c’è ancora neve.

Per l’ INTERNATIONAL SKYRACE CARNIA rimane da tracciare il tratto a nord del Pizzo Timau, che porta a quota 2.050 metri di Sella Avostanis. Questo tratto è ancora abbondantemente innevato e si pensa di poter operare in loco tra due settimane. Rimane poi da segnalare anche la discesa che dalla sella Avostanis porta a Casera Promosio.

Segnalato e perfettamente pulito invece il tratto che da Casera Promosio porta a Timau e poi all’arrivo in località Laghetti.