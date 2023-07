19^ edizione di Notturni  Piccolo Festival della poesia  e delle arti notturne a san Michele al Tagliamento 

Ultimo appuntamento sabato 22 luglio con Notturni Piccolo Festival della poesia e delle arti notturne. Ben due performance teatrali chiuderanno la rassegna nella Villa Mocenigo Biaggini Ivancich di San Michele al Tagliamento (VE). La prima, alle 21, vedrà protagonista, alle 21 il gruppo di attori Rotolacampo in “Guernica” per la regia di Max Bazzana e Martina Boldarin. Un gruppo di ben trenta performer, sia giovani che artisti più maturi, tra cui alcuni ballerini seguiti da Karin Candido degli Arearea di Udine. Lo spettacolo si ispira al tema del faro, che il festival Notturni ha voluto quest’anno richiamare, e il quadro di Picasso, una mescola di queste due tematiche a livello simbolico in cui le suggestioni del gruppo si intersecano a queste dando vita a una rappresentazione molto visiva e coreografica.

Seguirà, alle 22, in collaborazione con il Circolo Fotografico Palmarino, lo spettacolo con Luisa Gastaldo e Patrizia Dughero in “Gerda Taro. Una vita ritrovata”, sulla vita di questa fotografa, prima fotoreporter caduta sul campo di battaglia, uno spettacolo ideato e realizzato da Alessandra Caldana, Giovanna Morassutti, Katalin Burany e Loredana Corradin. «Quando abbiamo messo insieme il testo sulla vita di Gerda – spiega Loredana Corradin – abbiamo scoperto una donna forte e decisa che per molto tempo e, forse in qualche modo anche ora, ha vissuto nell’ ombra di Robert Capa, suo compagno nella vita e nel lavoro. Abbiamo deciso di farla raccontare da due voci, una che interpretasse Gerda e una voce narrante e nel contempo proiettare le foto da lei fatte. La sua storia è quella di tante reporter che mettono in gioco la propria vita nei conflitti, infatti l’abbiamo dedicata a tutte le reporter che hanno messo la loro vita nel mirino, in contesti di guerra.»

