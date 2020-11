2020 sempre di più Annus horribilis, ci ha lasciati nel giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ancora una brutta notizia in questo 2020 che rischia di passare alla storia come Annus horribilis, Gigi Proietti è morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno a causa di una crisi cardiaca che non gli ha dato scampo. Una notizia quella della morte dell'attore romano che si somma alla pandemia, di cui non ci siamo ancora liberati, alle tante persone care scomparse senza un funerale e un ultimo saluto, alla crisi economica che ha colpito pesantemente a causa della chiusura forzata del lockdown, una ripresa che stenta fra mille incertezze sul futuro dato che il virus è ben lungi da volerci abbandonare. Tornando alla scomparsa di Proietti il fato ha voluto che ci lasciasse nel giorno del suo compleanno e mentre molte televisioni avevano programmato film che lo vedevano protagonista per fargli gli auguri per quel traguardo degli ottant'anni. Proietti era ricoverato da diversi giorni in clinica perché non si sentiva molto bene e stava facendo degli accertamenti per uno stato di affaticamento. Le sue condizioni si sono aggravate nel tardo pomeriggio ieri domenica, in seguito a uno scompenso cardiaco. Così questa mattina alle 5.30 nel giorno del suo 80esimo compleanno, Proietti ci ha lasciato lasciando un vuoto incolmabile. La famiglia che aveva mantenuto massimo riserbo ha emesso un breve comunicato: "Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie". L'attore già in passato aveva sofferto di attacchi cardiaci ed era ricoverato da quindici giorni presso la clinica romana Villa Margherita. Si sentiva affaticato e per questo - e anche in vista dell'ottantesimo compleanno - si era sottoposto ad accertamenti. Nella giornata di domenica, però, Proietti ha avuto un attacco cardiaco e nonostante fosse assistito dai medici è peggiorato nella notte. Alle 5.30 del 2 novembre il suo cuore non ha più retto. Gigi Proietti con 55 anni anni di carriera passati tra palcoscenici, set cinematografici e studi televisivi, era considerato da molti critici l'erede di Ettore Petrolini, ma in realtà Proietti era Proietti, inimitabile mattatore. "