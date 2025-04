22 aprile Giornata Mondiale della Terra: la Via della Felicità promuove il tema della giornata mondiale “Il Nostro Potere, Il Nostro Pianeta”

Questa giornata è stata creata nel 1970 dall’ambientalista statunitense Gaylord Nelson. Questo evento annuale si svolge il 22 aprile di ogni anno ed è dedicato alla sensibilizzazione e all’azione per la protezione dell’ambiente. La sua storia affonda le radici nella crescente preoccupazione per le questioni ambientali che sono emerse durante gli anni ’60 e ’70.

La Giornata della Terra è nata grazie all’impegno dell’ambientalista statunitense Gaylord Nelson. L’idea di creare questa giornata speciale è emersa nel 1969, quando Nelson, allora senatore degli Stati Uniti, fu testimone di una devastante marea nera che colpì la costa di Santa Barbara, in California. Questo incidente ha suscitato grande preoccupazione riguardo alla salute del nostro pianeta e ha spinto Nelson a cercare un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni ambientali.

Così, il 22 aprile 1970, Nelson organizzò il primo Earth Day negli Stati Uniti. Questa giornata è stata caratterizzata da manifestazioni, incontri pubblici, pulizie di parchi e altre attività volte a promuovere l’importanza della protezione dell’ambiente. Fu una mobilitazione di massa senza precedenti, che coinvolse milioni di persone di diverse fasce d’età e appartenenti a diverse comunità.

L’obiettivo principale di Nelson era quello di creare un movimento che unisse le persone nella lotta per la salvaguardia del nostro pianeta. Grazie al successo del primo Earth Day, l’evento si è diffuso rapidamente in tutto il paese e presto è diventato un movimento globale. Oggi, la Giornata della Terra è celebrata in tutto il mondo, coinvolgendo persone di diverse nazionalità e culture che si uniscono per promuovere la consapevolezza ambientale e adottare comportamenti sostenibili.

Il tema scelto per il 2025 è “Il Nostro Potere, Il Nostro Pianeta” ei volontari della Fondazione Internazionale La Via della Felicità di tutta Italia, continueranno le loro iniziative di riqualificazione urbana nel rispetto della guida al buon senso per una vita migliore dal titolo La Via della Felicità scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard.

Si tratta del primo codice morale che ha come scopo quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona a un migliore tenore di vita.

Interamente non religioso, può essere seguito da persone di ogni razza, colore o credo per ripristinare i legami che uniscono l’umanità.

Tra i 21 suggerimenti de La Via della Felicità troviamo “ Proteggi e Migliora il Tuo Ambiente ”, “ Dà un Buon Esempio ” e “ Cerca di Trattare gli Altri Come Vorresti che gli Altri Trattassero Te ”.