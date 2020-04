23 aprile #iorestoacasa con Rita Maffei e il teatro partecipato con Coro Popolare della Resistenza

Nuova comunicazione agli spettatori delle Stagioni Teatro Contatto e Contatto TIG in famiglia: proroga per la domanda dei voucher

Gli spettatori e i possessori di Contatto Card potranno richiedere entro il 14 maggio 2020 i voucher per i biglietti non usufruiti durante le nostre stagioni. Emissione dei voucher entro il 14 giugno, con validità per l’intera stagione 20/21