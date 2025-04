La denuncia di Sinistra Italiana: 25 Aprile cancellato a Fiume Veneto (Pn)

Il 25 aprile a Fiume Veneto è stato cancellato e ridotto ad una funzione religiosa. L’amministrazione comunale a guida leghista ha cancellato gli eventi del 25 aprile con la scusa della pioggia modesta di questa mattinata, ci chiediamo però come sia possibile che negli altri Paesi e città della Regione le stesse celebrazioni si siano svolte senza alcun problema. inoltre, per quanto l’aspetto spirituale sia importante, il 25 aprile non è una festa religiosa ma una ricorrenza civile che ricorda la liberazione dal nazifascismo. Forse la sindaca Canton, imbevuta dalla propaganda del suo leader Salvini e dalle vergognose raccomandazioni alla sobrietà del Ministro Musumeci, ha colto la palla al balzo per cancellare con un colpo di spugna il 25 aprile: siamo certi di sbagliarci e siamo sicuri che questo non si ripeterà più.