25 aprile con il Coro Popolare della Resistenza: sabato in diretta dalla pagina FB del CSS

Per onorare i valori della Resistenza e la Festa della liberazione, il palinsesto di dirette FB di #iorestoacasa con gli artisti curato dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG prosegue con una “puntata speciale 25 aprile” (ore 18.00). “Ci è sembrato naturale progettare una puntata in questa giornata che in tempi normali ci avrebbe fatto ritrovare nelle piazze italiane per ritornare una volta di più sui valori democrati alla base della nostra Repubblica e per il ricordo dei partigiani della Resistenza che ci hanno liberato dal nazifascismo, anche a costo della loro vita”, aggiungono i curatori di #iorestoacasa con…

Altrettanto naturale è stato individuare il protagonista della diretta FB del 25 aprile, il Coro popolare della Resistenza, il coro di cittadini udinesi nato nel 2012 su iniziativa di alcuni soci e socie dell’ANPI e dell’ARCI di Udine.

Il Coro Popolare della Resistenza è sempre stata infatti una delle realtà centrali delle cerimonie del 25 aprile udinese, al fianco dell’ANPI – l’Associazione nazionale partigiani italiani - in Piazza Libertà, al Monumento dei caduti della Resistenza di piazzale XXVI Luglio e al Parco Rubia di Pradamano.

Sabato 25 aprile alle 18.00 il Coro popolare della Resistenza sarà protagonista di un evento in diretta dalla pagina FB del CSS, pensato come una vera e propria “staffetta di interventi” coordinati da Nicoletta Oscuro, da anni co-direttrice del Coro assieme a Claudia Grimaz, e da Serena Di Blasio, attrice e membro del Coro.

In un esperimento dal vivo di “piazza virtuale”, il Coro intonerà l’imprescindibile “Bella ciao”, mentre contributi video ci faranno riascoltare altri brani del repertorio di canti partigiani che negli anni si è arricchito di tanti canti di lotta e resistenza da tutto il Mondo. Durante la diretta faranno sentire la loro voce e presenza anche le tante personalità di attivisti del Coro e delle associazioni culturali, da Ornella Luppi, a Anna Di Fant, Benedetto Parisi, Federica Vicenti, Antonella Fiore.

Ricordiamo che durante la diretta sarà possibile diventare Mecenati tramite le donazioni liberali previste dallo strumento dell’Art Bonus del Ministero per i beni e le attività culturale e del turismo adottato dal CSS per sostenere gli artisti con sgravi fiscali del 65% a credito di imposta.

In questo caso, quanto raccolto sarà devoluto dal Coro popolare della Resistenza al Miskappa di Udine, il circolo Arci che è la casa del Coro e di tante associazioni attive nel sociale, da Arcigay a Ospiti in arrivo. Un presidio sociale e culturale importantissimo per la città di Udine che in questo periodo di chiusura ha bisogno di sostegno e aiuto concreto per poter sopravvivere fino alla riapertura, nella speranza di poter riprendere prima possibile la sua attività con nuovi progetti e speranza per il futuro.