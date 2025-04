25 aprile: difendiamo la Costituzione, ogni giorno

“Il 25 Aprile è la festa più significativa per chi ritiene che i valori di democrazia, uguaglianza ed inclusione che ispirarono la nostra Costituzione antifascista debbano guidare il nostro impegno civile quotidianamente.

Festeggiamo la Festa della Liberazione dunque senza ipocrisie, pensando a chi non lo può fare in Palestina, in Ucraina, in Sudan e nei tanti altri luoghi della Terra che non godono del privilegio della nostra Costituzione.

Il messaggio della Liberazione è però un messaggio sempre attuale, da reinterpretare nel contesto difficile e repressivo che stiamo vivendo. La Costituzione va costantemente difesa, questo è il nostro primo impegno. Dobbiamo essere sempre attori, e mai spettatori passivi, di fronte al dilagare di guerre e alla crescita delle disuguaglianze.

La liberazione è una festa di ciascuno di noi per quanto fa parte di una comunità di valori.

Il 25 aprile deve però essere anche una giornata di riconoscenza per tutti coloro che sacrificarono la loro vita e la loro giovinezza per dare a noi un futuro migliore che potevano solamente immaginare profeticamente.

Quello spirito che li guidò nella Resistenza al fascismo deve essere quello che a nostra volta deve impegnarci per chi verrà dopo di noi.

Udine e il Friuli hanno un posto importante nella storia della Resistenza, dobbiamo esserne all’altezza.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.