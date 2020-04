25 aprile senza corteo in piazza: in lockdown, la festa della liberazione è diventata social

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Sono tanti gli appuntamenti online che sono stati proposti dall'Anpi di Udine nel 75° anniversario della sconfitta del nazifascismo in Italia per celebrare gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale su cui si fonda la Costituzione della nostra Repubblica. Come è ovvio al tempo del coronavirus niente cortei nelle strade e nelle piazze questo 25 aprile. Nei luoghi della memoria il Tricolore e i gonfaloni dei Comuni non hanno sventolato a decine come sempre accanto alle bandiere e agli stendardi che rappresentano le realtà pubbliche e le associazioni civili. Nel rispetto del lockdown imposto dall'emergenza Covid-19, la festa della Liberazione a Udine, come nel resto della Penisola, è stata diversa dagli anni passati. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) ha programmato una serie di appuntamenti che per l'intera giornata hanno permesso ai cittadini di ritrovarsi in una piazza virtuale attraverso i canali social, restando in sicurezza a casa: un invito a rimanere insieme, anche se fisicamente distanti, per sentirsi uniti nei valori della democrazia, della solidarietà sociale, del pluralismo culturale, dei diritti civili per i quali i partigiani e le partigiane hanno combattuto, quei valori che sono il fondamento della Costituzione italiana. Nel 75° anniversario della sconfitta del nazifascismo, dunque, si è voluto riaffermare i principi costituzionali come guida imprescindibile per una rinascita del Paese che dovrà guardare al futuro con speranza e coraggio senza lasciare indietro nessuno, pur nella consapevolezza che uscendo dal coronavirus si dovrà fare i conti con una situazione economica difficile.

Da domenica 26 aprile a sabato 2 maggio, inoltre, sempre sul profilo Facebook Anpi Udine i ragazzi della classe 3G della scuola media “Egidio Feruglio” di Feletto Umberto leggeranno episodi tratti dal romanzo a carattere storico-biografico “L'alba sulla città” scritto dal friulano Aldo Barbina e pubblicato nel 2009. Ogni giorno attraverso un post audio-video sarà possibile addentrarsi nelle vicende vissute da una famiglia tra l'inverno e la primavera del 1945 in una Udine stremata dai bombardamenti e dalla fame e sotto il giogo spietato dell'occupazione militare tedesca. Un forte rapporto di affetto e complicità lega Michi, il ragazzino protagonista del libro, al padre Beniamino, che è un capo partigiano della “Osoppo” e fa parte di una fitta rete informativa clandestina. Quando il suo genitore viene arrestato e deportato a Dachau, Michi inizia la sua personale guerra segreta contro i nazisti. Questo romanzo è l'unico a raccontare l'occupazione e la liberazione di Udine.