27a edizione di Onde Mediterranee Festival: weekend conclusivo con Niccolò Fabi in concerto e l’iniziativa “Onde per Giulio”

Si avvicina l’ultimo e intenso fine settimana di Onde Mediterranee Festival, che per il secondo anno fa base a Gradisca d’Isonzo e che domenica 30 luglio proporrà una giornata interamente colorata di giallo, per tenere alta l’attenzione sul caso di Giulio Regeni, ricercatore friulano trucidato in Egitto, al quale il Festival è dedicato dal 2016. Una giornata speciale con iniziative a tema e tutte ad ingresso libero, realizzata da Euritmica, sempre al fianco della famiglia Regeni, in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo, il collettivo Giulio Siamo Noi, il Consiglio Comunale dei Giovani di Fiumicello-Villa Vicentina e Auser Territoriale Goriziano.

Ma, andando con ordine, sabato 29 luglio alle 20.00, nei Giardini dell’Arena del Castello, andrà in scena lo spettacolo del Teatro Molino Rosenkranz “L’uomo che piantava gli alberi”, il cui testo mira a ristabilire la pace tra uomo e ambiente, in un’importante riflessione sull’armonia con la natura. Con letture di Roberto Pagura e l’accompagnamento musicale di Sebastiano Zorza (fisarmonica).

Alle 21:30, nell’Arena del Castello, sarà la volta di NICCOLÒ FABI in SoloTour Estate 2023.

Il cantautore, già ospite del Festival nel 2017, in questa performance mette al centro il suono acustico e leggero della voce, accompagnato da chitarra e pianoforte. Fabi, nei suoi oltre 25 anni di carriera si è concentrato anche sulla divulgazione di tematiche sociali, sostenendo fra le altre anche la causa di verità e giustizia per Giulio Regeni. Il suo concerto ben si allaccia alla giornata finale e all’iniziativa ONDE PER GIULIO.

Domenica 30 luglio, alle 10.30 nel POLO CULTURALE DI CASA MACCARI, Via della Campagnola 18, i bambini potranno partecipare gratuitamente al Laboratorio “Sassolini di Verità” organizzato dal Comune di Gradisca d’Isonzo – Assessorato all’Educazione e Istruzione con il Governo dei Giovani di Fiumicello.

Alle 18:00, nei Giardini dell’Arena del Castello, Beppe Giulietti, insieme ai rispettivi autori, condurrà la presentazione dei libri “La vita ti sia lieve”, di Alessandra Ballerini; “Giulio Fa Cose”, di Paola Deffendi e Claudio Regeni; “Fifa Nera. Fifa Blu”, di Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera.

Alle 19:10 partirà dai Giardini dell’Arena del Castello la “CAMMINATA PER LA GIUSTIZIA” #iocamminopergiulio, una passeggiata di solidarietà adatta a tutti, che attraverserà i parchi di Gradisca. È prevista una sosta alla Panchina gialla, con intervento dei ragazzi del Governo dei Giovani di Fiumicello-Villa Vicentina.

Alle 20:00, nell’Arena del Castello, si terrà la serata “FACCIAMO COSE PER GIULIO”: il mondo dell’arte, della cultura, della società civile si mobilita per sostenere, ora più che mai, la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni, attraverso testimonianze, azioni e soprattutto vicinanza alla sua famiglia.

L’incontro, nel corso del quale si farà il punto della situazione, in attesa della decisione della Corte costituzionale, sarà moderato da Silvia Colle e vedrà la partecipazione di Paola Deffendi, Claudio Regeni, Alessandra Ballerini, Beppe Giulietti, Marco Paolini, Marta Cuscunà, Lorenzo Terranera e i contributi in video di Ascanio Celestini e Andrea Pennacchi.

Alle 22.00, a chiudere la giornata per Giulio, ma anche il Festival Onde Mediterranee, i VALLANZASKA in concerto: pionieri dello ska, fedeli seguaci dei ritmi in levare, con “Maninalto!” porteranno sul palco di Gradisca d’Isonzo la loro energia e tutta l’ironia che da sempre li contraddistingue.

In caso di maltempo, la serata si trasferirà al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca.