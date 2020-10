3 ottobre 2013/2020 ricordare che nel Mediterraneo salvare vite non è un optional

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Oggi ricorre il settimo anniversario della tragedia di Lampedusa, con il naufragio dell’imbarcazione libica nella quale trovarono la morte 368 migranti. Una data che ogni anno, da allora, viene ricordata nella Giornata della Memoria e dell’Accoglienza e che oggi curiosamente coincide con l'inizio del possibile processo a Matteo Salvini che sul tema migranti ha costruito le sue fortune politiche. Una casualità ovviamente ma che non può non farci ragionare sul passato e sul presente partendo dall'attualità e dalle 200 persone – donne, uomini e bambini – che secondo l’ultimo rapporto di Alarm Phone hanno perso la vita annegando in mar e che e sono la terribile dimostrazione che nel Mediterraneo Centrale si continua a morire, nella totale indifferenza di governi e istituzioni. Se infatti la vicenda di Salvini che francamente a questo punto dovrebbe essre relegata più alla sua coscienza che alle aule del tribunale dove diventano "set" melodrammatico ed occasione di visibilità, restano ancora in vigore i suoi decreti che ad oltre un anno dal cambiamento di orientamento politico del governo pare davvero un insulto al buonsenso. Fra l'altro non è solo una questione di tempi, sono infatti emerse le proposte del nuovo Decreto sull’Immigrazione in Italia e del nuovo Patto europeo sulla migrazione, che sull'aspetto dei soccorsi in mare in realtà non ha fatto alcun passo verso gli obblighi di intervento e che pare mantenga i meccanismi di blocco delle navi della società civile. Scrive in una nota la Ong Proactiva Open Arms: "Sette anni dopo la strage di Lampedusa, il Mediterraneo resta uno dei più grandi cimiteri al mondo, a nulla vale la presenza, fino nella rada del porto di Tripoli, di mezzi militari italiani ed europei ad evitarlo. A nulla il fatto che i voli di ricognizione aerea dell’Agenzia Frontex e di Eunavformed siano in grado di controllare ogni movimento che avviene dalle coste della Libia, di fatto facilitando il respingimento illegale delle persone per procura. A nulla valgono gli imbarazzanti tentativi, nonostante i pareri contrari delle Nazioni Unite e le prove raccolte da Amnesty International e molti altri, di far passare la “Guardia Costiera Libica” come una legittima autorità in grado di soccorrere nel rispetto della vita e della dignità umana: sappiamo tutti che non soccorre, ma cattura e riporta forzatamente nei centri di detenzione in Libia tutti coloro che si mettono in mare per fuggire a schiavitù, torture, violenza e sfruttamento. Per queste ragioni, l’assurdo tentativo, operato attraverso un accanimento amministrativo di dubbia legalità e di sicura illegittimità, di bloccare ogni assetto di soccorso civile in mare da parte del governo italiano, appare ancora più grave. La pratica del soccorso civile si è resa in questi anni necessaria a fronte dell a colpevole assenza delle istituzioni europee con decine di migliaia di vittime accertate e il ripetersi di stragi assolutamente annunciate. Perché dobbiamo continuare ad assistere a questa vergogna? Perché ci viene impedito di reagire con dignità e umanità tentando di soccorrere quanti più esseri umani possibile? Come organizzazioni di soccorso impegnate nel Mediterraneo, vogliamo solo che le persone non siano abbandonate al loro destino in mare, come previsto da Convenzioni internazionali sottoscritte anche dall’Italia. Vogliamo che la vita umana possa valere di più di ogni altra cosa. Vogliamo esercitare il nostro diritto ad essere solidali, in mare come a terra, verso chi chiede aiuto. Bloccare, con pretesti tecnico-burocratici, tutte le navi del soccorso civile e i mezzi aerei di monitoraggio mette il governo italiano in una posizione che contraddice quei principi di legalità e umanità che i suoi ministri dichiarano davanti al paese. Chiediamo un confronto serio con il governo italiano, senza negare la complessità della situazione dovuta alla pandemia e alla posizione geografica dell’Italia. Siamo convinti che su tutto si possano trovare mediazioni, ma non sulla vita delle persone e sul soccorso, al quale tutti hanno diritto.

In particolare le organizzazioni di soccorso in mare Sea-Watch, Open Arms, Medici Senza Frontiere e Mediterranea chiedono in quattro punti un cambio di rotta: