30 giorni senza spettacoli ma la vita del nostro teatro continua

Sulla base del DPCM del 24 ottobre contenente le nuove misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19, il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG si vede costretto a sospendere tutti gli spettacoli ed eventi aperti al pubblico fino al 24 novembre.

Ciò nonostante, la vita e l’attività di un teatro come il nostro non si esauriscono nella sola programmazione di spettacoli, e fortunatamente potrà continuare in molte delle sue attività caratteristiche.

A partire dalla produzione (Danze per Laura Pante e La bella addormentata nel bosco), ai laboratori, all’attività delle Residenze per le arti performative che ospitiamo a Villa Manin, fino all’esperienza del Teatro partecipato.

Gli artisti scritturati potranno proseguire l’attività di prove, il punto informazioni e la biglietteria del Teatro Palamostre di Udine rimarranno aperti regolarmente, i nostri lavoratori e lavoratrici rimarranno impegnati negli uffici organizzativi, tecnico, amministrativo e di comunicazione.

La direzione artistica non smetterà un giorno di progettare, di fare scelte, di immaginare il futuro del nostro teatro, per gli artisti, per il nostro pubblico, per i cittadini.

Condividiamo le serie preoccupazioni di tutto il mondo dello spettacolo per il futuro della cultura, del teatro, delle arti tutte, nella consapevolezza che siano dimensioni imprescindibili per la società e della vita civile, che vanno salvaguardate non solo a garanzia del lavoro degli artisti e delle lavoratrici e lavoratori del nostro settore, ma in assoluto come beni preziosi del nostro Paese.