300 persone in piazza a Udine contro l’aggressione al Venezuela

Sarebbero state 300, secondo quanto diffuso dagli organizzatori, le persone che hanno preso parte ieri pomeriggio alla manifestazione in piazza Matteotti a Udine contro l’aggressione di Trump al Venezuela. Nel corso dell’evento, è stato spiegato che si era in piazza perché ci si ritiene “tutte e tutti sotto attacco. Per questo è sato detto è necessario non stare a guardare in difesa del diritto internazionale che è saltato, si opera allo scoperto ormai, per controllare le riserve di petrolio del Venezuela, per appropriarsi di materie prime, forze lavoro a basso costo e mercati mondiali. Sono saltati i diritti, scomparse etica e morale, anche della tutela dell’ambiente non importa a nessuno. E men che meno delle persone. Contano solo il potere, le ricchezze, la leadership nel mercato globale. Una concentrazione di ricchezze mai viste da una parte, e genocidi dall’altra. È questo il mondo che si sta delineando. E non è il nostro. Gli enormi proventi di petrolio e armi valgono più di ogni cosa. Per noi invece contano i diritti, le donne e gli uomini, il futuro, il pianeta. Tutte cose per le quali sono indispensabili la Pace e il rispetto dei popoli. Condanniamo i governi, e in primo luogo quello italiano, che plaudono oggi all’aggressione imperialista nordamericana”.

Alla manifestazione hanno aderito:

1. Partito della Rifondazione Comunista

2. Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile

3. Potere al Popolo

4. Unione degli Universitari

5. Unione Sindacale Italiana

6. Comitato per la Palestina UD

7. Associazione Nazionale di Amicizia Italia – Cuba

8. Comitato per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata

9. Open FVG

10. Time for Africa

11. Collettivo Donne della Bassa Friulana contro la Guerra

12. ARCI UD e PN

13. Linea d’Ombra

14. Casa Langer

15. CGIL

16. Comitato MoReNa Europa

17. Ospiti in Arrivo

18. SeNonOraQuando? UD

19. Comitato per la Palestina PN

20. Donne in Nero

21. Movimento 5 Stelle

22. Giovani Democratici UD

23. Sanitari per Gaza

24. Comunità Palestinese del Nord-Est

25. Carnia per la Pace

26. ANPI provinciale UD

27. Centro di Accoglienza Ernesto Balducci

28. FVG Pride

29. Associazione Universitaria Iris

30. Partito Comunista dei Lavoratori

31. Comitato Stop TTIP

32. Collettivo Studentesco Solidale

33. Gemona pro-Pal.

34. Giovani Comunisti FVG

35. Movimento di Cooperazione Educativa

36. Cucina Resistente di Udine

37. Partito Comunista Italiano FVG

38. Azione Civile

39. ⁠39. Circolo Culturale Pio Frezza di Verzegnis

40. Unione degli Studenti Comunisti