300 persone in piazza a Udine contro l’aggressione al Venezuela
Sarebbero state 300, secondo quanto diffuso dagli organizzatori, le persone che hanno preso parte ieri pomeriggio alla manifestazione in piazza Matteotti a Udine contro l’aggressione di Trump al Venezuela. Nel corso dell’evento, è stato spiegato che si era in piazza perché ci si ritiene “tutte e tutti sotto attacco. Per questo è sato detto è necessario non stare a guardare in difesa del diritto internazionale che è saltato, si opera allo scoperto ormai, per controllare le riserve di petrolio del Venezuela, per appropriarsi di materie prime, forze lavoro a basso costo e mercati mondiali. Sono saltati i diritti, scomparse etica e morale, anche della tutela dell’ambiente non importa a nessuno. E men che meno delle persone. Contano solo il potere, le ricchezze, la leadership nel mercato globale. Una concentrazione di ricchezze mai viste da una parte, e genocidi dall’altra. È questo il mondo che si sta delineando. E non è il nostro. Gli enormi proventi di petrolio e armi valgono più di ogni cosa. Per noi invece contano i diritti, le donne e gli uomini, il futuro, il pianeta. Tutte cose per le quali sono indispensabili la Pace e il rispetto dei popoli. Condanniamo i governi, e in primo luogo quello italiano, che plaudono oggi all’aggressione imperialista nordamericana”.
Alla manifestazione hanno aderito:
1. Partito della Rifondazione Comunista
2. Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile
3. Potere al Popolo
4. Unione degli Universitari
5. Unione Sindacale Italiana
6. Comitato per la Palestina UD
7. Associazione Nazionale di Amicizia Italia – Cuba
8. Comitato per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata
9. Open FVG
10. Time for Africa
11. Collettivo Donne della Bassa Friulana contro la Guerra
12. ARCI UD e PN
13. Linea d’Ombra
14. Casa Langer
15. CGIL
16. Comitato MoReNa Europa
17. Ospiti in Arrivo
18. SeNonOraQuando? UD
19. Comitato per la Palestina PN
20. Donne in Nero
21. Movimento 5 Stelle
22. Giovani Democratici UD
23. Sanitari per Gaza
24. Comunità Palestinese del Nord-Est
25. Carnia per la Pace
26. ANPI provinciale UD
27. Centro di Accoglienza Ernesto Balducci
28. FVG Pride
29. Associazione Universitaria Iris
30. Partito Comunista dei Lavoratori
31. Comitato Stop TTIP
32. Collettivo Studentesco Solidale
33. Gemona pro-Pal.
34. Giovani Comunisti FVG
35. Movimento di Cooperazione Educativa
36. Cucina Resistente di Udine
37. Partito Comunista Italiano FVG
38. Azione Civile
39. 39. Circolo Culturale Pio Frezza di Verzegnis
40. Unione degli Studenti Comunisti