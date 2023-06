36ˆ Mostra-Concorso del formaggio Montasio DOP Svetta lo Stravecchio con oltre 18 mesi di stagionatura

Alla 36ˆ Mostra-Concorso del formaggio Montasio, evento che ha fatto da cornice al rinomato appuntamento della Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo conclusasi il 20 giugno scorso, premiate le eccellenze della dop friulana.

Tra i 22 caseifici in gara – di una filiera di alta qualità – e le 44 forme di Montasio DOP esaminate, ad essere premiati sono stati i primi tre classificati per il miglior Montasio Dop per ogni tipologia di stagionatura: Fresco, Mezzano e Stravecchio.

“Per il Consorzio di Tutela questa mostra-concorso è sempre un’occasione per valutare i miglioramenti del prodotto incentivando chi produce ad elevare sempre di più i livelli qualitativi di questa eccellenza del nostro territorio, unica dop del comparto lattiero-caseario del Friuli Venezia Giulia – commenta il presidente Valentino Pivetta.

Nonostante in questo periodo la produzione sia stata penalizzata dalla scarsità di materia prima, abbiamo registrato una significativa affluenza e un particolare interesse a partecipare alla selezione che in questa occasione ha visto distinguersi i caseifici friulani, sia di grandi che di piccole dimensioni”.

La Commissione, composta da 6 esperti tecnici qualificati di enti diversi (Associazione Allevatori FVG, Università degli Studi di Udine e altri) ha esaminato il prodotto sotto diversi aspetti visivi e organolettici, valutando il formaggio Montasio DOP per le sue caratteristiche aromatiche, dai profumi, sapori e colori, alla tipicità del prodotto.

A primeggiare sono state le Latterie Friulane di Campoformido (Parmalat Spa) che si sono aggiudicate il gradino più alto in tutte e tre le categorie di Montasio: Fresco, Mezzano e Stravecchio. E a quest’ultimo va una menzione particolare perché oltre i 18 mesi di stagionatura ha saputo esaltare tutte le migliori caratteristiche aromatiche, ottenendo il punteggio più alto in assoluto.

Nella categoria “Fresco” seconda premiata è stata la Latteria Sociale di Talmassons e il terzo è stato il Caseificio Dalla Torre di Burato A.& C. Per la categoria “Mezzano”, seconda è arrivata invece la Latteria Sociale di Coderno e terza la Latteria Sociale di Marsure. Per la categoria “Stravecchio”, il secondo posto è andato al Caseificio Della Savia e il terzo alla Latteria Sociale di Maron.

“La qualità del prodotto si è rivelata molto alta e ha saputo distinguersi con punte di eccellenza in tutte e tre le categorie Fresco, Mezzano e Stravecchio – ci ha tenuto a sottolineare la dott.ssa Elena Mitri, Responsabile tecnico del Consorzio. I produttori in gara hanno dimostrato un’elevata costanza qualitativa in tutte e tre le stagionature, a riprova dell’eccellente duttilità del formaggio Montasio DOP nei vari periodi di invecchiamento e con importanti valori di crescita”.

I premiati hanno ricevuto una targa e il piatto commemorativo in occasione della serata inaugurale della Mostra dei Vini