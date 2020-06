39° Premio Amidei, presentata oggi l’edizione diffusa 2020-2021

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

È stata presentata questa mattina alla Mediateca.GO “Ugo Casiraghi” — Palazzo del Cinema / Hiša Filma di Gorizia il 39° PREMIO SERGIO AMIDEI.

Rimodellato nei contenuti, il Premio Amidei 2020 si espande nel tempo frammentando la proposta in tanti appuntamenti. Ad inaugurare il programma la sezione dedicata ai film in concorso per il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” attesa dal 16 al 26 luglio al Parco Coronini Cronberg.

Sette le sceneggiature in corsa selezionate dalla giuria Amidei composta da: Doriana Leondeff, Francesco Bruni, Massimo Gaudioso, Francesco Munzi, Marco Risi, Silvia D’Amico e Giovanna Ralli.

Svelati anche anche il Premio Opera d’Autore 2020 e il Premio alla Cultura Cinematografica 2020 che a partire dall’autunno animeranno l’edizione diffusa del Premio Amidei 2020 assieme a una carrellata di mini rassegne, presentazioni di libri con proiezioni abbinate, incontri con gli autori e con i premiati.