4 novembre: cerimonia Redipuglia con la presidente del senato Casellai

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha espresso a mani giunte il ringraziamento del Paese alle Forze Armate al Sacrario militare di Redipuglia. Gesto che in questo momento grave per il paese assume un particolare significato. Poi al termine della cerimonia solenne Casellati ha salutato a uno a uno i rappresentati delle forze armate e delle forze dell'ordine in rassegna, chinando il capo in segno di deferenza.

La cerimonia, che celebra l'unità nazionale, si è svolta senza la partecipazione del pubblico nel rispetto del Dpcm, anche se alcuni cittadini hanno voluto essere presenti pur mantenendo un distanziamento corretto. Particolarmente toccante il momento del suono del silenzio in ricordo delle vittime di tutti i conflitti ai quali in molti hanno voluto idealmente accumunare quelli del Covid, conflitto anomalo, ma pur sempre una guerra contro un nemico invisibile e per questo particolarmente insidioso. Come è noto il Sacrario militare di Redipuglia è un cimitero militare monumentale che contiene le spoglie di oltre 100 mila soldati italiani caduti durante la Prima guerra mondiale.

"Questa giornata assume oggi un significato particolarmente importante, perché nel celebrare l'Unità nazionale e le nostre Forze Armate dobbiamo trovare lo slancio per stringerci attorno al valore di Patria, avendo la consapevolezza che solo uniti potremo superare le difficoltà dovute alla pandemia". Lo ha detto oggi a Fogliano Redipuglia l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, a margine della cerimonia che si è tenuta al Sacrario di Redipuglia in occasione della giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Come ha sottolineato l'assessore, ricordando l'alto significato della cerimonia i problemi che stiamo attraversando chiedono a tutti un sacrificio quotidiano". Ma Callari, nonostante probabilmente non era il momento, ha voluto innestare una piccola polemica politica parlando delle complicazioni legate all'ultimo Dpcm, la cui interpretazione "non appare sufficientemente chiara". "Inoltre - ha detto ancora Callari uscendo decisamente fuori tema rispetto al contesto, nella nostra regione dobbiamo confrontarci anche con il problema dei flussi di immigrati clandestini che attraversano il confine con la Slovenia e della sorveglianza sanitaria che bisogna organizzare nei confronti di queste persone, a salvaguardia - ha concluso - della salute di tutti".

Polemica per polemica si è notata la mancanza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga che però si è giustificato parlando di "grande dispiacere e forte senso di rispetto istituzionale ma al contempo la necessità di seguire da vicino le vicende legate all'emergenza epidemiologica in un momento cruciale della vita della Regione". "Impegni concomitanti legati all'emergenza epidemiologica in corso - spiega Fedriga - mi impediscono, con grande rammarico, di essere presente ad un evento così denso di tanti significati. La nostra regione, terra di confine e scenario in passato di indimenticati eventi bellici, ha a cuore le ricorrenze come quella odierna, che si svolge in un luogo diventato simbolo e che, in quest'anno anno difficile, assume un valore ancora più importante".