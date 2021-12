40° Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa

Danza ad alto livello per la 40^ edizione del Gala Internazionale organizzato dall’Associazione Danza e Balletto per le iniziative della Croce Rossa a favore dell’infanzia, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 11 dicembre alle ore 20.45. Un evento unico che unisce spettacolo e solidarietà e un programma di brani dal repertorio classico e moderno, connubio tra tecnica e stile a cui rispondono étoile internazionali a partire dal pluripremiato Davide Dato del Wiener Staatsballett. Da segnalare alcune prime italiane come l’estratto da Thin Skin, di Marco Goecke sulle canzoni iconiche di Patty Smith che viene proposto da Chiara Pareo e Rosario Guerra, Staatsballett Hannover; ABC la creazione di Eric Gauthier per Johan Kobborg qui rimontato per Luca Pannacci della Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart; Come Again di Goyo Montero su musica di John Dowland interpretato da Jón Vallejo che insieme a Francesco Pio Ricci, entrambi della Dresden Semperoper Ballett, presenta anche l’intenso duo di David Dawson, Faun(e), una personale versione de L'Après-midi d'un faune su musica di Claude Debussy. Non mancano i classici del repertorio come, Black Swan grand pas de deux versione Nureyev, con i Principal del Wiener Staatsballett, Liudmila Konovalova e Alexey Popov; Le Corsaire con Rebecca Storani (già Dutch National Ballet) e Simone Agrò (Teatro dell’Opera di Roma). Ma anche brani ironici e d‘appeal come Violoncello di Nacho Duato con Nora Brown e Gaetano Signorelli, Drops di Edward Clug ispirato a La Morte del Cigno e la creazione di Tarek Assam, direttore della Tanzcompagnie Stadttheater Gießen, Be_Twin per la coppia Michael D´Ambrosio e Florjado Komino. Le giovani promesse dell‘Académie Princesse Grace di Monaco, Dorian Plasse, Paloma Sol Livellara Vidart e Darrion Sellman presentano brani da Paquita e Grand pas Classique mentre il progetto di apertura firmato da Massimo Gerardi è dedicato al 600° anniversario del patriarcato di Aquileia; durante la serata, il Premio Nazionale “Giuliana Penzi” sarà consegnato a Paola Cantalupo, étoile internazionale dei Balletti di MonteCarlo e oggi rinomata pedagoga del PNSD di Cannes.

Negli ultimi cinque anni una parte dei proventi del gala hanno consentito al Comitato di Udine l’acquisto di quattro mezzi ambulanza, ma il risultato raggiunto è stato anche quello di sensibilizzare centinaia di persone intervenute, nel tempo, alla manifestazione, obiettivo poter garantire assistenza ai bambini in difficoltà.

La serata gode tra gli altri, della collaborazione di Comune di Udine e Danza&Danza e ha il contributo della Regione FVG.

(Biglietti in locale e on line www.teatroudine.it).