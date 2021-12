50 anni della Proloco ProPalma Sabato in teatro, le celebrazioni

Il 14 settembre 1971 i primi diciannove soci fondarono la “Pro Palma”, Pro Loco di Palmanova, la cui attività, si legge nell’atto costitutivo, veniva svolta fin dal 1956.Nel 2021, a 50 anni di distanza, la stessa associazione festeggia i suoi primi 50 anni di attività. Sabato 4 dicembre dalle 18.30 al Teatro G. Modena di Palmanova saranno ricordati i fatti e le persone che hanno fatto la storia della proloco palmarina, accompagnati dalla musica dei Chillicocho Band. Verranno consegnati, ove possibile, attestati di riconoscimento ai cittadini che decisero, allora, di instituire ufficialmente l’associazione. Ad arricchire l’evento, la presentazione dei libri “Palmarinando” 4 e 5, del giornalista Silvano Bertossi, scorci di vita e storia palmarina raccontata dalle testimonanze degli stessi abitanti. Il Presidente della Propalma Nicola Fiorino: “La Pro Palma nasceva 50 anni fa e siamo qui a festeggiare la storia, le tradizioni di una delle principali associazioni cittadine. Nonostante le difficoltà e le giuste limitazioni dovute alla pandemia, ora si prospetta una Pro Palma ancora più presente sul territorio, più capace di proporre attività d’interesse sociale e culturale, capace anche di maggior coinvolgimento e aggregazione, arricchita nel proprio bagaglio d’esperienze. Rivolgo un pensiero particolare a Marco Piano, che mi ha preceduto alla guida dell’associazione, venuto a mancare prematuramente, alla sua famiglia e a tutta Palmanova”. Ricorda il giornalista Silvano Bertossi: “Nello studio del notaio Udina, il 14 settembre del 1971, diciannove persone hanno fondato quest’associazione che continua a essere attiva e viva. Cinquant’anni di Pro Palma sono una tappa importante per una associazione che in questi anni ha prodotto tanti eventi culturali e associativi, coinvolgendo tutta la comunità palmarina”. Conclude il Sindaco Giuseppe Tellini: “Un traguardo prestigioso fatto di anni di persone, d’impegno, passione e volontariato. Anni di attività ed eventi per far crescere tutta la comunità. Un progetto associativo fatto da cittadini per altri cittadini. Adesso è il momento di celebrare e ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo progetto. Come Amministrazione comunale, in questi anni, il compito di supportare, anche economicamente, il grande lavoro svolto. Infine, come già ricordato dall’attuale Presidente, dobbiamo rivolgere un dovuto pensiero al compianto Marco Piano”.