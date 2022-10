500 ad Aviano per la pace sotto lo striscione tanto caro a Don Pierluigi Di Piazza

La grande bandiera della pace, quella cara don Pierluigi Di Piazza costruttore di pace, è giunta direttamente dalla sua Zugliano al campanile di piazza duomo ad Aviano simbolo di una battaglia, quella della pace, che ha visto Don Pierluigi sempre protagonista. Così il vessillo ha guardato alle centinaia di persone (500 circa) che hanno preso parte alla manifestazione che ha visto aderenti una trentina di organizzazioni culturali, sociali e politiche. L’evento era nell’ambito delle iniziative che culmineranno nella manifestazione nazionale del 5 novembre prossimo a Roma indetta dalla coalizione nazionale Europe for Peace (www.sbilanciamoci.info/europe-for-peace/), formata dalle principali reti per la pace in Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni, laiche e religiose, della solidarietà, culturali e sindacali. Il messaggio partito da Aviano è chiaro, «far tacere le armi e parlare la pace» e per porre fine alle guerre in Ucraina e nel mondo. Fra i relatori che si sono alternati al microfono quello relativo alla lettura del messaggio inviato da don Paolo Jannacone, il nuovo presidente del centro Balducci di Zugliano che dopo la scomparsa di don Pierluigi Di Piazza ha preso le redini del centro Balducci condividendo, ha detto nel messaggio, gli obiettivi della manifestazione pacifista di Aviano.