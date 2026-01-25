50&Più Udine presenta il libro “Catine” di Caterina Tomasulo

Domani, lunedì 26 gennaio alle 17, nella sede della Fondazione Friuli (via Gemona 1, Udine), 50&Più Udine, associazione di over 50 aderente al sistema Confcommercio, presenta il libro “Catine” (Morganti Editore), autobiografia della celebre comica Caterina Tomasulo, amata dal pubblico friulano. Un racconto ironico e intenso, che l’autrice definisce una “fiabarzelletta”: dalla Basilicata all’emigrazione in Svizzera, fino alla rinascita artistica in Friuli. «Storie come quella di Catine – commenta Guido De Michielis, presidente di 50&Più Udine – dimostrano come l’esperienza, anche quando passa attraverso difficoltà e migrazioni, possa trasformarsi in energia positiva e cultura condivisa».