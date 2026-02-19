6° festival della psicologia in Fvg entra nel vivo. Atteso a Palmanova il primo appuntamento

Si apre venerdì 20 febbraio a Palmanova la sesta edizione del Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia con l’incontro dal titolo “Alberto Argenton. L’arte di vedere: il dialogo tra mente e creatività”, in programma alle 18 al Teatro Gustavo Modena (via Dante, 16). A intervenire sul tema sarà Maurizio Lorber, docente di “Storia della critica d’arte” all’Università degli Studi di Trieste e “Didattica interculturale dell’arte” all’Università degli Studi di Udine.

La conferenza approfondirà il rapporto tra percezione visiva, arte e psicologia a partire dagli studi di Alberto Argenton, figura di riferimento nella psicologia dell’arte. Molti artisti contemporanei hanno utilizzato linee ortogonali e oblique per generare sensazioni di equilibrio o di tensione visiva: elementi che influenzano il modo in cui osserviamo e interpretiamo un’opera d’arte.

Queste dinamiche percettive, che oggi trovano riscontro anche nelle neuroscienze, sono state analizzate in modo pionieristico da Argenton, che – in continuità con il pensiero di Rudolf Arnheim – ha messo in luce il ruolo delle strutture visive nella lettura delle opere di artisti come Piet Mondrian e Paul Klee.

L’incontro proporrà così un viaggio tra psicologia, arte e percezione, per comprendere come forme e linee guidino lo sguardo e contribuiscano a costruire l’esperienza estetica.

Maurizio Lorber si è occupato di storia della connoisseurship – la pratica del riconoscere, attribuire e valutare un’opera d’arte attraverso l’osservazione diretta e l’analisi stilistica – e, in ambito locale, di architettura e pittura fra Otto e Novecento.

IL 6° FESTIVAL DELLA PSICOLOGIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il 6° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Urbino e presidente di Psicoattività, e di Tiziano Agostini, professore ordinario di Psicologia Generale all’Università degli Studi di Trieste, attende il pubblico dal 20 febbraio al 3 aprile 2026 con sei appuntamenti di approfondimento diffusi sul territorio regionale tra Palmanova, Trieste, Tavagnacco, Gradisca d’Isonzo, Gorizia e Cormons.

Il tema della nuova edizione, “Psicologie di confine”, esplora i nuovi ambiti di ricerca e di applicazione della psicologia, a partire dagli studi di sei autori che hanno vissuto e operato in territori di frontiera, contesti che hanno contribuito a influenzare i loro temi di ricerca. Attraverso l’analisi delle teorie elaborate da Alberto Argenton, Gaetano Kanizsa, Giovanni Bruno Vicario, Paolo Bozzi, Anton Trstenjak e Edoardo Weiss, gli incontri del Festival affronteranno, dunque, tematiche legate alla creatività, alla percezione, alla musica, ai confini tra consapevolezza di sé, realtà e inconscio, con l’obiettivo di riflettere su come la psicologia possa esplorare e interpretare le frontiere della mente e del comportamento umano.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo Palmanova, il Festival farà tappa a Trieste con l’incontro dal titolo “I confini come problema e come soluzione: viaggio nel mondo di Gaetano Kanizsa”, in programma venerdì 27 febbraio, alle 18, all’Università degli Studi di Trieste (Aula Venezian, Edificio A). Ospite dell’incontro sarà Walter Gerbino, Professore Emerito di Psicologia Generale, Università degli Studi di Trieste.

L’incontro sarà preceduto, alle 17.30, da una visita guidata alla mostra permanente “I miei pupoli: Gaetano Kanizsa scienziato e artista” allestita nell’edificio A dell’Università degli Studi di Trieste (a cura del prof. Carlo Fantoni; ritrovo dei partecipanti alle 17.20 nell’atrio destro dell’edificio A).

A conclusione della conferenza, ore 19.30, si terrà la cerimonia di conferimento del IV Premio per ricerche innovative in ambito psicologico, con la presentazione del lavoro del primo classificato.

I PARTNER

Il 6° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia è realizzato dall’Associazione Psicoattività (Palmanova), con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Io sono Friuli Venezia Giulia, in partnership con l’Università degli Studi di Trieste, la SASS – School of Advanced Social Studies di Nova Gorica e i Comuni di Palmanova, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Cormons e Tavagnacco.

Con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e la collaborazione del Club per l’Unesco di Udine.

COME PARTECIPARE AL FESTIVAL

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni scrivere a: eventi@psicoattivita.it