60 anni dalla tragedia del Vajont la Società Filologica Friulana propone sul suo sito internet la visione libera del fumetto animato “Ti conti il Vaiont”

Si può raccontare una tragedia attraverso un cartone animato? Si può far conoscere con un fumetto la storia di un disastro causato dall’uomo? La riposta è Ti racconto il Vajont / Ti conti il Vaiont, l’animazione di una graphic novel realizzata dalla Società Filologica Friulana per spiegare ai più giovani quanto accadde quel terribile 9 ottobre 1963, quando dal monte Toc si staccò una frana che precipitò causando un’ondata di oltre 250 metri che devastò i paesi di Erto, Casso, Longarone e almeno altre cinque frazioni causando 2000 morti.

Con un linguaggio adatto ai bambini, ai giovani e agli adulti, i disegni del fumettista Paolo Cossi ci portano alla scoperta delle cause e delle conseguenze di quella che è stata una delle più grandi disgrazie della seconda metà del Novecento.

Per commemorare questa dolorosa vicenda, già qualche anno addietro la Filologica aveva avviato un progetto didattico nelle scuole (http://www.scuelefurlane.it/fur/progjets/ti-racconto-il-vajont-ti-conti-il-vaiont/?IDLYT=7334) e oggi ha fatto ancora un passo avanti animando il fumetto, che già aveva avuta tanto successo come libro a stampa.

In occasione del sessantesimo anniversario della tragedia, sul sito internet www.filologicafriulana.it si può guardare in modo del tutto libero il fumetto animato nella versione in lingua friulana.

Nella stessa pagina si possono inoltre scaricare liberamente in formato PDF sia il volume sia il fumetto di Ti racconto il Vajont / Ti conti il Vaiont, che fanno parte della collana “I Cuaders dal Docuscuele”.

In queste giornate il Docuscuele, Centro regionale di documentazione per la scuola friulana che ha sede presso la Filologica, sta promuovendo la proiezione del filmato per gli studenti nelle scuole di tutto il Friuli.

https://www.filologicafriulana.it/eventi-e-attivita/ti-conti-il-vaiont-ti-racconto-il-vajont/