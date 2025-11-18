66 milioni all’anno ai carburanti agevolati? La priorità è investire in prevenzione

“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà alle popolazioni e alle comunità duramente messe alla prova dalle difficili condizioni meteo dei giorni scorsi e dalle gravi conseguenze che ne sono derivate. Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia del ritrovamento senza vita delle due persone inizialmente disperse: alle loro famiglie

rivolgiamo un pensiero di vicinanza e di cordoglio, nella consapevolezza del dolore che stanno vivendo.” “Alla luce di quanto accaduto, ciò che si è discusso ieri in Consiglio

Regionale nella commissione incaricata di esaminare le modifiche alla legge sulla benzina agevolata assume un significato ancora più rilevante. Di fronte a eventi così drammatici, ormai sempre più frequenti, non possiamo ignorare le loro cause profonde: l’aumento delle temperature e l’intensificarsi dei fenomeni estremi, legati in

particolare alle emissioni di gas serra. È indispensabile, quindi, orientare le politiche pubbliche verso la riduzione di queste emissioni e verso serie misure di prevenzione: per questo riteniamo incomprensibile che si continui a discutere di come potenziare gli incentivi ai combustibili fossili per l’autotrazione, come la benzina agevolata, una misura che rischia di incentivare comportamenti non sostenibili e di avvantaggiare chi non ne ha reale necessità. Come Open Sinistra FVG siamo contrari da anni: abbiamo proposto più volte di limitare questi contributi almeno alle persone con ISEE basso o residenti in zone isolate, ma i nostri emendamenti sono stati sempre respinti. Soltanto lo scorso anno ben 66 milioni di euro sono stati destinati a questa misura, finendo in larga parte nelle casse delle compagnie petrolifere e a beneficio di chi possiede automobili di grossa cilindrata, mentre per chi consuma poca benzina il vantaggio è quasi irrilevante. Crediamo invece che tali risorse debbano essere investite nel

potenziamento dei servizi pubblici e della mobilità sostenibile, e se si intende sostenere le famiglie più fragili, lo si debba fare con strumenti più equi ed efficaci. Soprattutto, quei fondi avrebbero potuto essere utilizzati per rafforzare le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e per realizzare opere di prevenzione del rischio idrogeologico che avrebbero reso il nostro territorio più preparato.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra

FVG.