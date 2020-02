Passata la legge regionale che sponsorizza la versione “storica” a senso unico sulle foibe

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

E' stato scontro totale tra maggioranza e opposizioni sulla legge che istituisce interventi per favorire la conoscenza del dramma delle foibe mano non certo la storia nella quale quella triste vicenda si colloca. Il centrosinistra non ha apprezzato la bocciatura dei propri emendamenti e ha accusato il centrodestra di strumentalizzazione della storia ed ha scelto di non partecipare al voto PD e M5s sono usciti dall'aula così come Patto per l'Autonomia e Cittadini. In relazione alla scelta "aventiniana" i pentastellati hanno emesso un comunicato che spiega il perchè il Movimento non ha partecipato al voto sulla legge presentata da Fratelli d'Italia. “La finalità di diffondere la memoria delle vittime delle Foibe e dell’Esodo è condivisibile – afferma in una nota il consigliere regionale Andrea Ussai – ma sarebbe stato più opportuno promuovere anche la conoscenza storica delle complesse vicende del confine orientale, attraverso strumenti che evitino il rischio di subordinare la storia alla politica”. “Abbiamo infatti chiesto che nella commissione giudicatrice del concorso sul tema promosso dalla Regione non ci fossero, come previsto inizialmente dalla norma, due esponenti del Consiglio regionale. Crediamo che, insieme alle associazioni custodi della memoria, sarebbe stata preferibile la presenza delle istituzioni scientifiche e didattiche esistenti in regione, come i due atenei o altri enti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale”.“Nella norma si pone l'accento soltanto sulla memoria, aspetto importante nel tramandare il ricordo ma pur sempre soggetivo e difficilmente condiviso, soprattutto fra genti di frontiera – sostiene il consigliere M5S -. Solo la storia può portare a una condivisione nel riconoscimento dei fatti e a una riconciliazione”. “Avere tolto dalla già citata commissione, attraverso un nostro emendamento, i due esponenti del Consiglio regionale è un aspetto positivo ma non basta - conclude Ussai -. Escludere gli storici ha portato al mancato voto nostro e di altre forze di opposizione, perdendo l'occasione di avere un momento di unità, al di là degli schieramenti”.

Presenti in aula invece i consiglieri Igor Gabrovec e Furio Honsell che hanno voluto esserci per esprimere parere contrario. Furio Honsell di Open Sinistra FVG ha spigato la scelta con una nota:

"Una legge siffatta che non prevede su un tema così complesso un ruolo agli storici, né la partecipazione di istituti di ricerca o altre associazioni che da decenni promuovono attività nelle scuole, volte a comprendere in tutta la loro complessità le tragedie del primo Novecento.”

“È l'ennesima strumentalizzazione politica delle sofferenze di tante vittime. Una legge come questa non perpetua solamente pregiudizi, stereotipi, e letture uniche della Storia, ma anche rancori e odii. Il tutto per mero e spregiudicato calcolo politico."

Nonostante le critiche la maggioranza ha deciso di proseguire sulla strada divisiva ed ha approvato compattamente la legge, che prevede l'indizione di un concorso per le scuole e il finanziamento di attività scientifiche e divulgative a senso unico ovviamente. Insomma si finanzia la propaganda.