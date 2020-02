Stasera al Balducci si parlerà di “Lotta al caporalato e riutilizzo dei beni confiscati alle mafie”.

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Questa sera giovedì 20 Febbraio organizzato da Libera Udine e dal sindacato pensionati Cgil, con inizio alle 20,30 presso il Centro Di Accoglienza Ernesto Balducci a Pozzuolo del Friuli si parlerà di "Lotta al caporalato e riutilizzo dei beni confiscati alle mafie".

"Parteciperanno all'evento , si legge in una nota di presentazione, due ospiti speciali che da anni con passione e sapienza sono impegnati per ridare dignità, diritti e speranza a persone e comunità troppo spesso vittime dei soprusi di sistemi criminali.

Igor Prata, 33 anni, segretario generale Flai (Federazione Lavoratori AgroIndustria) CGIL Caserta, da anni in prima linea per i diritti dei lavoratori

Raffaella Casciello, responsabile delle attività sociali del "Fondo agricolo Nicola Nappo" di Scafati, sorto su terreni confiscati alla camorra,

Il “caporalato” è la negazione della dignità del lavoro e delle persone. In agricoltura sono migliaia i lavoratori sfruttati, sottopagati e privati di qualsiasi tutela e diritto. Le organizzazioni mafiose in molti casi “controllano” questo fenomeno. Eppure anche questi prodotti agricoli "macchiati" dallo sfruttamento arrivano nei supermercati e sulle nostre tavole.

I beni confiscati alle mafie possono diventare una risorsa fondamentale per il riscatto economico e sociale di un territorio riportando dignità e diritti in luoghi in cui le mafie invece li negavano attraverso soprusi e violenza. Sui beni confiscati, un vero patrimonio della comunità, si svolgono anche i campi di impegno e formazione “E!State Liberi!” ai quali ogni anno partecipano migliaia di giovani e meno giovani".



Evento realizzato grazie alla collaborazione fra:

ARCI comitato territoriale di Udine

ANPI Udine

Bottega del Mondo Altromercato di Udine

Centro Ernesto Balducci

CGIL SPI Udine

Coop Alleanza 3.0

CSS Teatro Stabile di Innovazione FVG

FLAI Cgil

Libera. Associazioni Nomi e Numeri Contro le mafie. UD

Ospiti in Arrivo

Rete degli Studenti Medi

Soci e Socie di Banca Etica Udine

UDU