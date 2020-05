Manifestazione stop-pesticidi diventa virtuale ma non meno importante

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La manifestazione "Marcia Stop Pesticidi" 2020: si svolgerà domani domenica 24 maggio, per il quarto anno consecutivo, in Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli -Venezia Giulia allo scopo di sensibilizzare le autorità preposte alla salvaguardia della salute delle persone e dell'ambiente. Quest'anno la manifestazione, viste le problematiche legate al Covid 19, non potrà fisicamente spostarsi in nessun luogo, ma trasmetterà dei brevi video di interviste a cittadini ed esperti nel settore sulla pagina Facebook del Coordinamento "Marcia Stop Pesticidi". Si segnala che in quest'occasione, alle ore 18.00 ci sarà una videoconferenza con la scienziata e dottoressa Fiorella Belpoggi dell'Istituto Ramazzini di Bologna che indaga la tossicologia ambientale del pianeta. Aderiscono a questa iniziativa varie Associazioni, tra cui Lega Ambiente, Comitato Stop Pesticidi, Comitato Intercomunale Pianure Sane, Associazione Italiana Medici per l' Ambiente ( ISDE), il cui presidente per Pordenone e vicepresidente regionale è il dott.Gustavo Mazzi.

Questo l'appello degli organizzatori:

Milioni di persone in tutto il mondo sono quotidianamente esposte ai pericoli provocati dall'uso di pesticidi e diserbanti in agricoltura. Hanno un impatto gravissimo sulla nostra salute oltre che sull’ambiente. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i pesticidi causano ogni anno circa 200 mila morti su scala globale e secondo l’autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) circa il 45% del cibo che consumiamo contiene residui di pesticidi. Queste sostanze chimiche possono contribuire all'insorgenza di diverse forme tumorali e alterare il sistema endocrino con il conseguente aumento delle patologie correlate. Le persone che vivono e lavorano nelle aree dove si pratica l'agricoltura intensiva con l'uso di prodotti chimici di sintesi, caratteristica delle monocolture, sono le più esposte, in particolare le donne in gravidanza, i bambini e gli anziani. I pesticidi nel lungo periodo danneggiano l’agricoltura stessa indebolendo l'agro-ecosistema, compromettendo la produttività del terreno e la qualità del raccolto, distruggendo la biodiversità animale e vegetale. Provocano inquinamento dell'aria, dei terreni e delle falde acquifere, compromettendo la sopravvivenza di numerose specie animali (come ad esempio gli insetti pronubi, lombrichi e uccelli). La monocoltura intensiva basata sulla chimica, provoca il graduale depauperamento di una risorsa preziosa quale è il Paesaggio. In alternativa a questo modello sosteniamo le esperienze agricole come l’agricoltura biologica, biodinamica e le filiere corte, che in questi anni hanno dimostrato di saper coniugare il rispetto per la salute pubblica e l'ambiente producendo alimenti sani e occupazione, valorizzando la varietà dei prodotti locali, rinnovando la biodiversità, il suolo e l’acqua, creando resilienza e mitigando i mutamenti climatici, proteggendo la salute e il benessere dei nostri figli e di ogni specie vivente. Sosteniamo la transizione verso sistemi alimentari locali, ecologici e diversificati come un imperativo sociale, economico e democratico”

CHIEDIAMO ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1-Eliminazione graduale dell'uso di pesticidi sintetici

Entro il 2030 l'uso di pesticidi sintetici sarà gradualmente ridotto dell'80% nell'agricoltura dell'UE.

Entro il 2035, l'intera agricoltura dell'Unione funzionerà senza uso di pesticidi sintetici.

2- Misure per il recupero della biodiversità

Saranno ripristinati gli habitat naturali e le aree agricole diventeranno un vettore di recupero della

biodiversità.

3- Sostegno agli agricoltori

Gli agricoltori devono essere sostenuti nella necessaria transizione verso l'agroecologia. Saranno favorite le aziende agricole piccole, diversificate e sostenibili e sarà sostenuta la ricerca intorno a un modello agricolo senza uso di pesticidi e OGM.

CHIEDIAMO A GOVERNO, REGIONE E COMUNI IMPEGNI PRECISI

1- PER LA SALUTE: di applicare il principio di precauzione vietando l'utilizzo dei pesticidi, intesi come molecole di sintesi, attivando controlli e sanzioni idonee, iniziando col vietare definitivamente le sostanze che sono state sottoposte a deroghe e fissando obiettivi di riduzione per gli altri

2-PER IL TERRITORIO: di potenziare tutti gli strumenti di controllo e salvaguardia del territorio per evitare sbancamenti, disboscamenti, deturpazione del paesaggio, possibili discariche abusive e cambiamenti delle destinazioni d'uso e di vietare nei siti della Rete 2000, nelle altre aree protette e nei bacini idrografici delle zone umide d'importanza internazionale ( Ramsar) l'uso di pesticidi valutati nocivi per le specie selvatiche e gli ecosistemi.

3- PER L'AGRICOLTURA : di difendere e sostenere la Sovranità Alimentare; di azzerare gli incentivi alle produzioni agricole industriali e le monocolture: di favorire e finanziare l'agroecologia

(agricoltura biologica e biodinamica) nel rispetto della biodiversità e delle tipicità tradizionali locali

Chiediamo una revisione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso dei pesticidi (PAN), con la loro totale eliminazione immediata nelle zone urbane e nelle aree frequentate dalla popolazione, stabilendo distanze idonee di sicurezza dalle abitazioni, dai terreni coltivati con il metodo dell’agricoltura biologica e biodinamica, da parchi e giardini pubblici e privati, da strade, da sentieri e piste ciclabili.