77mo anniversario della caduta del fascismo, cerimonia a Udine

L'ANPI di Udine in collaborazione con l'IFSML e l'ANED organizza per SABATO 25 LUGLIO 2020 alle ORE 10.30 una cerimonia per il 77^ anniversario della caduta del fascismo, presso il GIARDINO "G. PASCOLI" di via Dante\via Carducci a UDINE. Questa iniziativa vuole ricordare ed onorare le donne e gli uomini che hanno saputo tener testa alla dittatura e mantenere vivi gli ideali di libertà,di democrazia e di pace. Intervengono: la prof.ssa NADIA MAZZER e l'avv. GIOVANNI ORTIS.