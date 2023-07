’80° anniversario della caduta del fascismo,  pastasciutta antifascista e reading letterario con l’Anpi di Udine

L’ANPI di Udine propone anche quest’anno la “Pastasciutta antifascista” che si svolgerà martedì 25 luglio, dalle 20.30, al chiosco del Parco di Sant’Osvaldo, in occasione dell’80° anniversario della caduta del fascismo. Si potrà partecipare previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà sufficiente scrivere una mail ad anpiudine@gmail.com oppure telefonare allo 0432.504813 (che risponde dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00). L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in tutta la Penisola, è diventato, ormai da diversi anni, un appuntamento fisso per molti anche nel capoluogo friulano, per ritrovarsi insieme in un’atmosfera serena e per riflettere sui principi della democrazia e della libertà e sul valore della memoria storica.

Il momento conviviale sarà preceduto, alle 18.30, dalla presentazione del romanzo “Il figlio della lupa” di Anton Špacapan Vončina e Francesco Tomada che si terrà nello spazio esterno della Comunità Nove (sempre nel parco di Sant’Osvaldo, in via Pozzuolo 330). I due autori, in dialogo con Elisa Copetti di Bottega Errante Edizioni, racconteranno le vicende di un piccolo paese sul confine italo-sloveno durante la dittatura fascista: un mondo “altro” fatto di leggende e avvenimenti storici, di azioni coraggiose e prepotenze. Seguirà una lettura scenica di estratti del libro a cura di Paolo Fagiolo ed Elisa Menon. La partecipazione all’incontro e al reading è libera e non è necessario prenotare.

La “Pastasciutta antifascista” commemora quanto avvenuto il 25 luglio 1943. Quel giorno, alla notizia dell’arresto di Benito Mussolini, un po’ in tutta Italia si festeggiò la caduta del fascismo e la speranza della pace. In particolare, a Campegine (RE) la famiglia Cervi cucinò e offrì pastasciutta a tutti gli abitanti nella piazza del paese. In realtà, la guerra, poi, sarebbe continuata ancor più aspra fino alla primavera del 1945 e la stessa famiglia Cervi avrebbe pagato il proprio antifascismo con l’eccidio di sette figli.

Gli appuntamenti del 25 luglio sono organizzati da ANPI Udine con Bottega Errante Edizioni, Comunità Nove – cooperativa Itaca, Cooperativa Partecipazione e in collaborazione con COOP Alleanza 3.0 e AIAB FVG. Gli eventi sono inseriti nel calendario di UdinEstate e hanno il sostegno del Comune e della Regione Friuli Venezia Giulia.