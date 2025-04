80° Anniversario della Liberazione a Udine: al via gli itinerari guidati con l’Anpi

Stazione ferroviaria, Carceri di via Spalato, piazza 1 ° Maggio, casa di Cecilia Deganutti in via Girardini, Monumento alla Resistenza e Loggia del Lionello per raccontare la storia della Resistenza di Udine in un percorso di s ei appuntamenti guidati , in cui passato e presente si intrecciano. Sabato 3 maggio , l’ itinerario a tappe “ Luoghi da consolare” darà il via alle visite guidate all’aperto, che la sezione ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” e il Comitato Provinciale hanno organizzato – in collaborazione con Liceo artistico “Giovanni Sello” e associazione Icaro, con il patrocinio del Comune di Udine e del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – nell’ambito del programma per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. L’ itinerario, dalle 19.00 in poi, percorrerà vari punti della città.

IL PERCORSO

Sono sei le tappe che compongono l’ itinerario. Si inizierà dalla stazione ferroviaria, luogo che vide ebrei, partigiani, internati militari, dissidenti politici e prigionieri nemici del Reich stipati nei convogli diretti ai lager. Poi, si raggiungeranno le carceri di via Spalato, luogo in cui gli antifascisti venivano detenuti e spesso torturati e dove avvenne l’eccidio di 29 partigiani nell’aprile del 1945. Si continuerà in piazza 1 ° Maggio, all’esterno del Liceo classico “ Stellini ” , che dal 1943 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu la sede del comando delle SS naziste per tutto il Friuli. Si raggiungeranno, quindi, la casa della partigiana Cecilia Deganutti, in via Girardini, e il Monumento alla Resistenza, in piazzale XXVI Luglio. Il percorso terminerà alla Loggia del Lionello, dove saranno proiettati il docufilm “La liberazione di Udine” di Guido Galanti e altri filmati sulla Resistenza realizzati dalle scuole di Udine. Gli studenti e le studentesse del Liceo artistico “Sello”, inoltre, regaleranno ai presenti piccoli simboli oggetti di loro ideazione e creazione.

Per partecipare, è preferibile la prenotazione entro il 2 maggio . Chi volesse iscriversi, può telefonare allo 0432.504813 oppure inviare una e-mail a info@anpiudine.org , specificando le tap a cui si è interessato a prendere parte.

Gli appuntamenti continueranno s abato 10 e sabato 24 maggio, in piazzale XXVI Luglio. Dalle 16.00 in poi , sì si svolgeranno visite guidate al Monumento alla Resistenza e al Tempio Ossario, in collaborazione con l’Ordine degli architetti e la parrocchia di San Niccolò al Tempio Ossario.