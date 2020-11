Inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Udine via streaming, in collegamento anche il ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Udine è un rito che quest'anno ha visto la novità di essere online. Del resto causa covid anche la didattica si è dovuta piegare alle esigenze della pandemia e nel 2020 sono state oltre 45 mila le ore di lezione impartite a distanza. Così Roberto Pinton il rettore dell'ateneo friulano si è collegato in streaming dal palazzo Antonini Maseri raccontando di un anno difficile per la didattica, che però grazie alla tecnologia, ha potuto completare la totalità delle lezioni programmate e 1700 esami di laurea. All’inaugurazione del 43° anno accademico dell’Università di Udine era in collegamento da remoto anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. La giornata, dopo l'introduzione a cura dell’orchestra dell'ateneo e l’ingresso del corteo accademico ha visto il rettore Roberto Pinton tenere la sua relazione alla quale sono seguiti gli interventi della rappresentante degli studenti, Ambra Canciani, e della rappresentante del personale tecnico amministrativo Marta Fontana. La parola per i saluti di rito al sindaco di Udine e al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. La prolusione, come accennato è stata affidata a Michele Morgante, ordinario di genetica, su "Dai geni ai genomi, dalla struttura alla funzione. Una rincorsa fra scienza e tecnologia alla ricerca dell'identità dei viventi".