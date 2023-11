A 40 anni dalla nascita dell’Ires, mercoledì 29 novembre a Udine la consegna del premio di laurea dedicato alla figura di Domenico Tranquilli

Domani alle 10.30, nella sede Ires di Udine in via Manzini 41, si terrà la cerimonia di assegnazione dei due premi di laurea, del valore di 500 euro ciascuno, che l’Ires Fvg ha intitolato a Domenico Tranquilli, ricercatore e fondatore dell’Istituto che ha diretto fino al 2003. «Quest’anno abbiamo voluto festeggiare i 40 anni dell’Ires con la consegna dei premi 2023 con l’obiettivo di continuare a tramandare i valori e il metodo che hanno caratterizzato in primis il lavoro di Domenico Tranquilli, ma che contraddistinguono tutt’ora il nostro operato – spiega Maurizio Canciani, presidente dell’Ires Fvg –. Il premio assegna ogni anno un riconoscimento a lavori di approfondimento e ricerca sui temi dell’economia, dello sviluppo della montagna e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione a quelle progettualità in grado di fare da volano per lo sviluppo locale da sempre promosse nel lavoro di Tranquilli».