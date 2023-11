a.ArtistiAssociati e CircuitoCinema Prosegue la rassegna in collaborazione con visioni d’insieme al Teatro Comunale di Cormons

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale propone in collaborazione a Visioni d’Insieme grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 20.30.

Lunedì 20 novembre sarà proposto ‘Foto di famiglia’ di Ryôta Nakano con Kazunari Ninomiya, Jun Fubuki, Yuira Gotô, Mitsuru Hirata, Nobue Iketani, Ryûto Iwata, Yukiya Kitamura, Haru Kuroki, Tsubasa Nakagawa, Maho Nonami, Masaki Suda, Satoshi Tsumabuki, Makiko Watanabe. La trama: nella famiglia Asada tutti hanno un sogno nel cassetto: il padre avrebbe voluto fare il pompiere, il fratello maggiore il pilota di Formula 1 e la madre si è sempre immaginata come la moglie di un gangster della Yakuza! Masashi, il figlio minore, grazie ai sogni della famiglia riesce a realizzare il suo: affermarsi come fotografo, specializzandosi nel ritrarre con originalità altre famiglie, regalando i loro ricordi indelebili. La carriera di Masashi subisce però un arresto quando il Giappone viene colpito dal terremoto del 2011. Intenzionato a fare qualcosa di utile, si unisce a un gruppo di volontari in un’importante missione: recuperare le foto e gli album di famiglia andati perduti nel crollo delle case e restituirli ai proprietari.

La rassegna proseguirà lunedì 27 con ‘The Jungle’ di Cristian Natoli. L’incontro tra una giovane regista teatrale che vuole andarsene e un gruppo di immigrati che si ritrova sulle sponde del fiume Isonzo, a Gorizia, da cui nascerà un piccolo spettacolo teatrale che cambierà le loro vite portando nuova speranza. Lunedì 4 dicembre sarà la volta di ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese, mentre lunedì 11 di ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis.